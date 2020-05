KORONAVÍRUS Matovičovo nečakané oznámenie: Krízový štáb zvažuje návrat do škôlok a zrušenie rúšok

premiér dnes opäť rokoval s epidemiológmi a odborníkmi

o otvorení škôl a škôlok sa rozhodne v pondelok

na Slovensku už prebehlo otvorenie ekonomiky v druhej a tretej fáze, opatrenia sa uvoľnili a otvorili sa ďalšie skupiny prevádzok

vláda predĺži kontroly na hraniciach do 27. mája, Matovič aj naďalej hovorí, že musíme byť opatrní, pozitívnych prípadov tu môže byť viac

minister hospodárstva Richard Sulík by chcel otvárať reštaurácie a obchodné centrá už v stredu

O možnom otváraní materských škôl a prvého stupňa základných škôl sa rozhodne v pondelok (18. 5.). Uviedol to premiér Igor Matovič po utorkovom zasadnutí konzília odborníkov. "Radostnú správu" chce premiér oznámiť v pondelok v prípade, ak sa situácia s počtom nakazených ľudí nebude na Slovensku zhoršovať. Matovič sa vyjadril aj k možnosti, že na Slovensku budeme nosiť rúška už iba v interiéroch. Podobne to majú v Českej republike.

Presný termín neoznámil

Presný termín otvárania materských škôl a základných škôl premiér zatiaľ neoznámil. „Cieľom dnešného stretnutia bolo dohodnúť presné podmienky, ako potom majú materské školy a školy fungovať. Nemali sme cieľ rozhodnúť o presnom termíne,“ povedal Matovič s tým, že cez víkend sa ukážu dopady spustenia druhej a tretej fázy. „V prípade, ak budú mierne a budeme vidieť, že nič strašné sa nestalo, tak budeme mať väčšiu odvahu otvárať školy a škôlky,“ uviedol.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Matovič poznamenal, že nástup do materských škôl aj na základné školy bude dobrovoľný. „Všetko bude dobrovoľné, žiaden rodič nebude nútený, keď má strach poslať svoje dieťa do školy,“ dodal. Ako doplnil, „počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, a tým pádom nebudú všetky deti v škôlke“. Zároveň počítajú aj s tým, že tam bude maximálny počet detí na jednu triedu alebo skupinu. Uviedol, že zatiaľ sa hovorí o 12 deťoch. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu na Slovensku zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.

Krízový štáb rozhodoval aj o ďalšom otváraní hraníc

Permanentný krízový štáb má dnes rozhodnúť o ďalšom otváraní hraníc a systéme karantény. Diskutovať by mal napríklad o rozšírení výnimiek z povinnej karantény pre zdravotníckych pracovníkov a opatrovateľov v Nemecku a Švajčiarsku aj možnom absolvovaní karantény v domácom prostredí.

Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Premiér Igor Matovič sa dnes stretol spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikas, ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a ďalšími odborníkmi a epidemiológmi.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Otvoria sa školy a škôlky ešte tento rok?

Mikas si vie predstaviť, že niekoľko ročníkov a niektoré materské školy by mohli byť otvorené ešte tento školský rok. Pri otváraní škôl je premiér Matovič opatrný. Treba si podľa neho nachystať všetky technické otázky pre otvorenie škôl. "Nechceme, aby sa z našich detí robili pokusní králici,“ poznamenal ešte včera.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení by mohla byť 20. mája

Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu by mohla byť 20. mája. Predpokladom sú však dobré výsledky nakazených. Všetky prevádzky z poslednej fázy by sa však nemali otvoriť naraz. Ak by počet pozitívne testovaných stúpol, niektoré prevádzky sa začnú znova zatvárať. Závisieť to bude od kĺzavého mediánu, čo je priemer pozitívne testovaných ľudí za posledný týždeň. „Dnes je medián stanovený na 50, aby sme začali späť zatvárať prevádzky. Ak to bude pod 25, tak ich budeme otvárať ďalej,“ vysvetlil Matovič.

Koronakríza spôsobila prepad ekonomiky, má dosah na verejné financie a spoločný rozpočet. „Zároveň sme našli úplne prázdnu špajzu, bez nejakých zásob urobených do budúcna,“ podotkol premiér. Na margo rušenia niektorých sociálnych opatrení Matovič povedal, že koalícia sa postaví pred ľudí a spoločne im povie, čo si Slovensko môže dovoliť a čo nie. „Nehovorím, že budú sociálne opatrenia rušené, niektoré možno prídu na rad neskôr a nebudeme si ich môcť dovoliť, lebo Pellegrini a Fico nám tu nenechali nič,“ povedal premiér.