Klus ocenil, že najvyšší ústavní činitelia deklarovali orientáciu Slovenska

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) ocenil, že traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa rozhodli nielen deklarovať, ale aj dodržiavať ukotvenosť Slovenska v zahraničnej politike. Povedal to v nedeľnej diskusnej politickej relácii RTVS O päť minút 12.

Klus zdôraznil, že toto ukotvenie si v roku 2004 Slováci zvolili sami tým, že SR sa stala členom Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ). "Európske témy nebudeme vnímať ako cudzie. Toto sa mi veľmi páči, pretože my sme EÚ. My sme tá krajina, ktorá môže formovať dianie v EÚ," povedal. Poukázal na to, že v minulosti bola práve medzi najvyššími ústavnými činiteľmi v tejto otázke nejednotnosť.

Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Peter Kmec (Smer-SD) rovnako ocenil toto spoločné vyhlásenie práve v Deň Európy. "Táto deklarácia je veľmi dôležitá ako symbol a signál k verejnosti, že najvyšší ústavní činitelia chcú ísť jednou cestou presadzovania zahranično-politických a strategických záujmov krajiny," komentoval. Vníma to ako naplnenie sľubu pri budovaní zahranično-politického konsenzu na Slovensku, na ktorom bude podľa jeho slov pracovať "veľmi aktívne" aj Smer-SD.

Podľa Kmeca chýba jednotná línia zahraničnej ekonomickej diplomacie

Za dôležité považuje najmä to, aby jednotná línia fungovala na exekutívnej úrovni. Mieni, že v minulosti sa "nešťastne spolitizovala zahraničná politika smerom dovnútra". Povedal však, že mu chýba stratégia Slovenska voči Číne a Rusku. Podľa jeho slov SR ide v zahranično-politickej línii EÚ a NATO, no nevie si ošetriť ekonomické záujmy. Podľa Kmeca Slovensku chýba jednotná línia zahraničnej ekonomickej diplomacie.

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) mieni, že pre Slovensko ako menšiu krajinu na periférii západného sveta je mimoriadne dôležité, aby fungovala silná EÚ, "vďaka ktorej sa aj menšie krajiny vedia rozprávať s väčšími, ako rovní s rovnými". Rovnako mieni, že je "super dôležité", aby silné bolo i NATO. Neschvaľuje však politiku, ktorá by hovorila niečo iné v Bruseli a niečo iné v Moskve.