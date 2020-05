V utorok Slovensko potrápi silný nárazový vietor: Dávajte si pozor, hrozí nebezpečenstvo

Výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, platí od pondelka od 10.00 h pre Bratislavský, Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Prešovský a Žilinský kraj. Výstraha platí pre tieto kraje až do utorka do 08.00 h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približujú meteorológovia.

Zdroj: shmu.sk

Výstraha druhého stupňa platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj od 18.00 h a trvať má do utorňajšieho rána do 02.00 h. SHMÚ upozorňuje, že sila vetra má v niektorých okresoch dosiahnuť rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali meteorológovia. V utorok silný vietor zasiahne v ranných hodinách aj Košický kraj. Fúkať bude od 04.00 h do 15.00 h a vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.