Richard Sulík bol ONLINE: Prioritou je oživenie ekonomiky, ješitnosť budeme riešiť inokedy

Online rozhovor

10:53 - otázka od: Vlasta Zdravim p. Sulik tie najmy sa nebudu vobec riesit ako bolo slubene vdaka Vasa volicka Pozdravujem, veľmi dúfam, vláda čoskoro schváli reálnu a funkčnú pomoc ohľadne nájmov, samozrejme takú, ktorá bude v súlade s ústavou.

10:54 - otázka od: Marian Dobrý deň pán Sulík, ako to vyzerá s reformou odvodov/daní ? Pre mňa ako Vášho stáleho voliča a platiteľa "milionárskej dane" je to zásadná otázka. Ďakujem, Marian Reformu odvodov a daní máme v našom programe a sčasti aj v PVV. Akonáhle skončí koronakríza, plánujem sa venovať aj tejto oblasti.

10:56 - otázka od: Amira Dobrý deň pán Sulík, chcem sa spýtať prečo ste zabudli za seniorov 65+ pri návrhu zákona pre pomoc CK? Oni podľa Vás nepatria do sociálne slabšej skupiny, ktorá môže odmietnuť voucher od CK a žiadať peniaze? Pán premiér hovorí ako ich treba chrániť, ako nemajú vychádzať ani von a Vy ich chcete posielať do zahraničia na dovolenku? V ostatných krajinách EU mysleli na seniorov avšak Slovensko na nich zabudlo. Ďakujem za odpoveď. Senior, ktorý zaplatil zálohu na dovolenku, sotva patrí do sociálne slabšej skupiny. Samozrejme, že ak si na budúci rok dovolenku nevyčerpá, bude mať nárok na vrátenie peňazí.

10:57 - otázka od: Pavel Chcel by som sa opýtat´či by nestálo pouvažovat´ nad pracujucimi dochodcvami v štátnej správe aby si vybrali,bud´poberanie dochodku alebo dalej pracovat´ bez poberania dochodku, napr.Muňko a další. Skôr si myslíme, že dosiahnutím dôchodkového veku by mal automaticky končiť pracovný pomer a ak majú zamestnávateľ a čerstvý dôchodca záujem o pokračovanie spolupráce, uzavreli by nový prac. pomer.

10:59 - otázka od: Lucia Vrbišťanová Dobry den, zaujimalo by ma, dokedy sa nechate takto verejne urazat panom premierom??? "najhorsi koalicny partner.".. "nech sa paci, moze ist, tato vlada pojde aj bez neho"... Myslela som, ze mate nejaku hrdost, ale to co si k Vam a Vasej strane dovoluje premier, o tom nesvedci. Prajem vela sil Tieto osobné urážky sú vizitkou premiéra a ja sa na takúto úroveň nemienim znižovať.

11:00 - otázka od: Richard Dobrý deň, chcem sa opýtať ci sa uvažuje o možnosti pokračovania homeoffice pre zamestnancov ktorým to ich pracovná náplň dovoľuje a majú malé deti ktoré musia byť doma lebo materské školy základné školy ostávajú aj naďalej zavreté. Nevidím dôvod musieť čerpať ocr keď je možné pokračovať v homeoffice kým musia byť deti doma Homeoffice si musí zamestnanec dohodnúť so svojim zamestnávateľom. Do tohto vzťahu by nemal vstupovať štát, s výnimkou štátnych zamestnancov.

11:01 - otázka od: Lubenko pri Borovici Dobrý deň prajem pán Sulík, V prvom rade Vám prajem veľa šťastia vo vláde a hlavne aby sa Vám podarilo pomôcť ľuďom, firmám na Slovensku prežiť túto kízu. Kompetencia je mimo Vás ale rád by som počul Váš názor: Kedy otvoríme hranice? Budeme môcť počas leta cestovať pohodlne do Chorvátska? Ďakujem Ďakujem pekne. So za to, aby sme vytvorili cestovné koridory s ČR ako prvou, ďalej so zvyšnými krajinami V4 a tiež s Rakúskom a Chorvátskom.

11:02 - otázka od: peto166 Dokedy si necháš skákať po hlave od matovica? V prvom rade mi ide o to, aby som pomohol slovenskej ekonomike a riešil problémy firiem, lebo to mám v náplni práce ako minister hospodárstva. Ješitnosť budeme riešiť inokedy.

11:03 - otázka od: Ingrid Drozdova Pan Sulik dobry den. Co hovorite na vyjadrenia Igora Matovica voci vasej osobe? Ako vidite spolupracu v koalicii v najblizsej buducnosti? Najvyššou prioritou je pre mňa oživenie ekonomiky. Nemám obavu, že by sme v koalícii nedokázali spolupracovať.

11:05 - otázka od: Peter Dobry den pan Sulik. V prvom rade Vam chcem povedat, ze ako volic SAS sa velmi tesim, ze sa strana SAS dostala do parlamentu a moze pomoct krajine sa ponhut dopredu. Zaroven ma trocha vyrusuje to Vase dotahovanie s p. Matovicom. Nebolo by lepsie si to vsetko vykomunikovat osobne a neodkazovat si veci cez soicialne siete? Moju podporu mate no uprimne velmi ma nezaujimaju Vase vzajomne dotahovacky ak to tak mozem nazvat. Radsej by som uz videl konkretny vysledok vasej osobnej konverzacie az ked bude vsetko dohodnute. A rovnako by bolo asi bolo fajn ak by pan premier nekomentoval vsetko na FB. To podla mna nieje velmi vhodne k jeho momentalnemu spolocenskemu statusu. Predsa Mozte mu prosim dohovorit? :) Este raz drzim prsty a verim, ze sa tu bude konecne zit ovela ovela lepsie ako doteraz. Pekny den. Na sociálnej sieti som uverejnil jeden jediný status, kde som kritizoval kolóny. Ani odvtedy, ani dovtedy som nič pánovi premiérovi cez sociálne siete neodkazoval. Žiadnu doťahovačku neevidujem:)

11:07 - otázka od: zuzana spustova Zdravím vás, viem že ste bojovali za to aby sme malí živnostníci dostali aspoň na nájom no nepodarilo sa. Každopádne nezaváňa to protizákonným rozhodnutím zavriet nám obchody a nezaplatit nám ujmu, ved ja som ako majitelka nábytku mala v marci 220€ tržbu a v aprili nič, nájom odklad nie je predsa pomoc , ved sme sa do toho nedpostali vlastnou vinou, ked mám o sebe povedat som jedno osobová s.r.o a nedostanem nič pretože som aj sama seba zamestnavatelkou a z uradu mi napisali teda že nemam narok na nič, všetko je to akoby urobené tak aby nemali na pomoc ludia nárok, a potom pozrime ako sa v romskych osadach pomáha a je mi zle. to aby človek lutoval že je biely? Považujem za základnú povinnosť štátu, aby zabezpečil preplatenie nájmov tým obchodom, ktoré donútil zatvoriť. Myslím, že toto chápu všetci súdni ľudia.

11:07 - otázka od: Richard Kedy sa zopakuje rok 2012?Radičová - Matovič : Nezopakuje sa.

11:08 - otázka od: Ladislav Vážený pán vicepremiér, Vaše vzťahy s premiérom podľa masmédií vypadajú hrozivo. Vašu koalíciu som volil, takže poprosím o informáciu, hrozí rozpad ? A druhá časť otázky, kedy odídu prisluhovači Smeru: Vážny, Kazimír, Tomanová a ďalší. Ďakujem pekne Ladislav Koalícia funguje dobre. Teraz je mojou prioritou oživiť ekonomiku.

11:08 - otázka od: Jaroslav Mikulec Dobrý deň,vidno že sa vyznáte vo svojej profesii,baví Vás ale splupracovať vo vláde kde tomu evidentne jej šéf nerozumie?Dúfam do budúcich volieb ľudia pochopia kto to iba hrá a kto je pre krajinu užitočný ,veľa šťastia ! Moja práca ma veľmi baví a venujem jej sto percent pozornosti. Niektoré články a výroky ma samozrejme mrzia, ale venujem sa výhradne svojej náplni práce.

11:10 - otázka od: Rudolf T. Mám pocit , že Vami protežovaní podnikatelia , ktorých stále tak vychvaľujete , majú zrazu strašné problémy so solventnosťou, pružnosťou a flexibilitou v tejto kríze ...Prečo ? Pozor, nie sú to "len" podnikatelia - sú to najmä zamestnávatelia, a tí držia slovenskú ekonomiku nad vodou. Majú problémy, lebo kríza prináša aj problémy. Ale verím, že to vyriešime čím skôr.

11:10 - otázka od: Jaroslav Prosím len jedno. Žiadne spory medzi spojencami. Pohádať sa môžete len za dobré zatvorenými dverami. Plne s vami súhlasím, a preto som si zobral k srdcu premiérovu výzvu, aby sme si neposielali odkazy cez médiá.

11:11 - otázka od: Viliam Dobrý deň, som jeden z majiteľov firmy, ktorá vyrába kúpeľné oblátky v Bardejovských kúpeľoch a chcel by som sa opýtať či bude naša firma nejakým spôsobom odškodnená za ušlý zisk (z dôvodu opatrení sme boli zatvorený). Za odpoveď ďakujem a držím Vám palce. Na www.mhsr.sk v časti Korona nájdete výklad k zatvoreným prevádzkam a možnostiam odškodenia. Mrknite sa na to

11:12 - otázka od: Igor Dobry den, chcel by som sa vas opytat ci planujete rusit povinnost zverejnovanie platu do pracovnych ponuk? Ak ano, preco? Dakujem Momentálne to nie je na programe dňa.

11:12 - otázka od: Alfonz Šamvej Pozdravujem pán vicepremiér. Mám otázku, kedy ste bol naposledy u barbera. Prajem pekný deň Alfonz Dlho som to musel zvládať sám, ale konečne ich otvorili, tak čoskoro nabehnem :)

11:13 - otázka od: Jozef Dobrý deň chcem sa spýtať či Vám nevadí že ste chodili na raňajky k M. Kočnerovi a teraz ste v koalícií? Nie

11:14 - otázka od: palo Ci a kedy budete znizovat poplatky za prihlasovanie a prepis aut. Dakujem, zlomte vaz Obávam sa, že to tak rýchlo nebude, keďže koronakríza spôsobí veľké výpadky vo verekjných financiách.

11:14 - otázka od: Ferro Kedy konecne budu vyplacane pomoc od statu bez prietahov. Preco sa nemoze dat jednorazova pomoc? Mrzí ma, že administrácia tejto pomoci trvá dlhšie, ako sa čakalo, ale som presvedčený, že minister soc. vecí M. Krajniak vynakladá maximálne úsilie, aby vyplácanie pomoci zrýchlil.

11:15 - otázka od: Linda Dobry den pan Sulik, drzim vam velmi palce, viem ze to nemate vo vlade s Matovicom lahke. Chcela by som sa opytat otazku ohladom najmov v obchodnych centrach - kedy vlada planuje predstavit riesenie? Uz sa to taha a rokuje velmi dlho a stale ziadne riesenie, pritom v okolitych statoch sa k tejto otazke jasne vyjadrili. Dakujem Ďakujem pekne. Veru, ťahá sa to už mesiace a je to naozaj veľmi dlho. Som presvedčený, že ak štát nariadi zatvoriť predajne, musí riešiť aj ich odškodnenie. Verím, že riešenie predstavíme veľmi skoro.

11:16 - otázka od: Miriam Otrubová Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy budú vyriešené letné dovolenky, za ktoré ľudia zaplatili buď zálohu alebo niektorí aj celú sumu? Veľmi dobre to vyriešili v Česku, kde vrátili ľuďom,ktorí sú ŤZP peniaze. Ja sama mám syna, ktorý je ŤZP (crohnova choroba) a s takouto diagnózou sa ťažko plánuje dovolenka niekedy na budúci rok. Ďakujem za odpoveď. Minulý týždeň sme predstavili riešenie veľmi podobné tomu českému. Čoskoro pôjde na schválenie vládou.

11:18 - otázka od: Tibor pan podpredseda vlady, minuly tyzden MF pozicalo pre SR 4 mld eur, podnikatelom vsak za 2 mesiace prislo v ramci pomoci 20 milonov eur, cim sme zrejme uplne na chvoste krajin EU, nie je podla Vas potrebne zverejnit strukturu a konkretne polozky pouzitia 4 mld eur? dakujem, T. Tieto peniaze si požičala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity v rámci pravidelných aukcií dlhopisov a drží ich na štátnych účtoch, zatiaľ sa nepoužili.

11:19 - otázka od: Ing. Edmund Glevitzký P. minister Krajňák informoval o pomoci podnikom,podnikateľom, živnostníkom vo výške 1 miliardy eur mesačne. Tento prísľub má zložité podmienky a sa nenapĺňa. Prosím o Váš názor na ďalší vývoj. S pozdravom Glevitzký Pán minister Krajniak vyvíja maximálne úsilie, aby pomoc prišla, kam má. Bohužiaľ, administratíva je zložitá. Ubezpečujem Vás, že sa na tom pracuje.

11:20 - otázka od: gabriela sabova Keby ste mal aspon troska hrdosti v sebe tak uz ste davno v opozicii .Preco date so sebou tak kyvat ved ten saso matovic na vas nema.Budte hrdina a odstupte ci honba za peniazmi je vacsia ako vasa hrdost Mojim prvým záujom je oživenie ekonomiky. Nič iné si nevšímam a neberiem to osobne.

11:22 - otázka od: Michal Videl som návrh vyhlášky MH SR o pôsobnosti obvodných banských úradov. V tomto návrhu vyhlášky boli Obvodnému banskému úradu v Spišskej Novej Vsi odňaté okresy Stará Ľubovňa, Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Revúca a ponechaný iba okres Rimavská Sobota. Z tohto návrhu vyznieva, resp. vyplýva, že OBÚ v Spišskej Novej Vsi bude neskôr zákonom č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov zrušený. Pýtam sa Vás, kto to navrhol a prečo? Nie je to len so Spišskou, ide aj o Prievidzu. Na to, aby sa dala rýchlo urobiť zmena, je nutné urobiť to vyhláškou. Dôvodom je zúženie štruktúry, zefektívnenie procesov. Tieto úrady boli umelo vytvorené a bohužiaľ prebujnelé.

11:23 - otázka od: Ľubka Dobrý deň, P. Sulik. Musím začať kritikou. Veľmi ma hnevá ako sa správa premiér Igor Matovič pretože rieši veci cez médiá a soc. siete. Podľa mňa by ste mu mal dohovoriť aby sa správal vyzretejsie. Chápem ze je toho naňho veľa,naopak vy Pan Sulik pôsobíte veľmi vyspelo veci riešite s nadhľadom. Vaša politika sa mi páči. Aj v debatách v televízii ste veľmi kultivovaný. Pozdravujem Vás a myslím na Vás aj v modlidbach. Nech Boh žehná Slovensko. Pekný deň P. Sulik a veľa síl. Pekne ďakujem za pochvalu:) Na dohováranie tu však nie som, pre mňa je prioritou oživenie ekonomiky a na tom aj pracujem.

11:24 - otázka od: Ladislav Lukáč Mám jednoosobovú eseročku, ktorej jedinou činnosťou je prenajímanie obchodných priestorov. Po rozhodnutí o zatvorení prevádzok tri štvrtiny nájomcov zavreli svoje prevádzky a neplatili nájomné. Vláda rozhodla, že dlžné nájomné má byť zaplatené do konca roka. Mne teda vláda takýmto svojím rozhodnutím vôbec nepomohla! Vy ste navrhovali ale nepresadili model že prenajímatelia znížia nájomné, časťou prispeje štát a istú časť zaplatia nájomcovia. Možno by sa to tak dalo zvládnuť, ale takto som vystavený tomu, že mi nájomcovia zmluvy vypovedajú alebo to po decembri pre nezaplatenie urobím ja a peniaze nikdy nevymôžem. Uplatňovaním svojich nárokov na súde dôjde k ďalšiemu zbytočnému zaťažovaniu súdov a aj taj vzniknú možno nedobytné pohľadávky. Moja otázka je , či sa v súčasnosti nedá vrátiť k navrhovanému modelu zníženia nájomného a prispenia štátu nejakou aspoň 30-40%-tnou časťou. Presne o to sa snažím.Spolu s pani ministerkou Kolíkovou sme vypracovali legislatívny návrh, ktorý predpokladá pomoc zo strany štátu vo výške 40-50percent z výšky nájomného. Žiaľ, zatiaľ nebol schválený, dúfam že sa tak čoskoro stane.

11:25 - otázka od: Pavol Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, od kedy budu môcť zamestnávatelia posielať príspevok na stravu spolu s výplatou zamestnancom namiesto gastrolístkov. Ďakujem za odpoveď. Volič SaS Tento návrh je súčasťou našej podnikateľskej Lex korona - vyše 100 konkrétnych návrhov, ako uľahčiť podnikanie bez toho, že to spôsobí výpadok v štátnom rozpočte.

11:27 - otázka od: Stanislav Bellan Dobrý deň, prosím vás dokedy necháte bačovať kapitánové (pardon už desiatnikove), deti napr, v Žilinskej teplárenskej a.s. ktorá patrí pod MH ? V prípade záujmu vám môžem byť nápomocný. Od 6.5. je predsedom predstavenstva MH manažmentu Ľuboš Lopatka, ktorý prevzal zodpovednosť za všetkých 6 teplární. Uvidíte, k zmenám dôjde čoskoro.

11:28 - otázka od: Jaroslav Kedy už konečne príde sľubovaná pomoc pre firmy pomoc Slovenska cca 20 miliónov-Rakúsko 1miliarda 700 miliónov. Na odškodnení pracujeme, dúfam, že najbližší krok, ktorý dohodneme na koaličnej rade, bude odškodnenie nájomného zo strany štátu vo výške 40 až 50 miliónov.

11:29 - otázka od: Viktor Dobrý deň, p. Sulík, moja otázka je, či vláda neuvažuje nad uvoľnením opatrení týkajúcich sa obmedzení na vykonávanie športových aktivít na vonkajších ihriskách, najmä sportov ako futbal hokejbal, nakoľko tieto športy vykonáva na rôznej úrovni, výrazne najviac ľudí? Je dosť nepochopiteľné, vidieť tlačenie v v uzavretých priestoroch obchodnych domov, a súčasne stále mat v platnosti len uvoľnenie opatrení z 1. Fázy, týkajúce sa konkrétne týchto športov. Ďakujem Dlhodobo presadzujem, aby sme sa vrátili do normálneho života. Samozrejme, netreba to ani podceňovať.

11:30 - otázka od: rudo Naco mam budu peniaze, ak budeme chori? Nehovorim, ze Matovic je lumen ale toto co predvadzate je chore!!!! Dzrte basu s premierom alebo opustite kolaliciu a nehrajte sa na mudreho ekonoma. Dôležité je nájsť zlatú strednú cestu, o to sa snažím aj ja.

11:31 - otázka od: Maros Ako budete riešiť nexis a chemes..pomôžete nexisu? Robím, čo je v mojich silách a venujem veľa času a energie tomu, aby došlo k dohode medzi týmito firmami. Žiaľ, nadobudol som presvedčenie, že Chemes nemá záujem o spoločnú dohodu.

11:33 - otázka od: Tomas jedna NEPOPULARNA otazka... PLanuju sa zrovnopravnit diskriminacne podmienky v socialnej oblasti majority verzus minorita? (pracujuci male dochodky, vsetko musia poctivo platit vs. cely zivot socialne davky bez prinosu spolocnosti, opakovane nove byvanie zadarmo) V dôchodkovom systéme je mnoho nespravodlivostí, ktoré je potrebné odstrániť. Práve preto navrhujeme namiesto vyplácania 13. dôchodkov odškodniť tie skupiny dôchodcov, na ktoré sa zabudlo.

11:34 - otázka od: Ladislav Dobrý deň pán Sulík, chcem sa Vás opýtať kedy sa dostane z programu SAS podnikateľské kilečko do legislatívneho procesu resp. kedy bude schvaľované v parlamente, ďakujem za odpoveď Už je na ceste, finišujeme:)

11:34 - otázka od: Mária Dobrý deň, pán Sulík prosim, kedy konečne začnete robiť. Robíte samé tlačovky ale nič sa z nich nedozviem, lebo vždy poviete, že ten lebo tá to povie. Ale kedy? Dnešná tlačovka v Komárne detto. dakujem mária Zajtra, zajtra, len nie dnes :D

11:35 - otázka od: Janko Prečo ste si predali pozemok sám sebe ? Bolo nutné pozemok predávať a morálne keď ste zastupovali predávajúceho aj kupujúceho ? Nechcem počuť sprostosti typu vyhrala najvyššia cena, prečo bolo potrebné pozemok predávať a kde je morálna rovina predávajúci aj kupujúci je jedna a tá istá osoba a to vy !!! A prečo vlastne štát , mesto OLO to je jedno prišlo o 3 mil € ktoré chýbajú v investíciách a vy ste nemorálne na tom zarobil ? Všetko je vysvetlené tu: https://sulik.sk/stanovisko-ku-kauze-pozemok-vajnory/

11:36 - otázka od: Iveta Dobry den pan Sulik, chcem sa opytat, myslite si, ze sa podari presadit aspon nejake kompenzacie najmov za zatvorene prevadzky? Ved to je nemyslitelne, aby sme my zivnostnici toto utiahli z toho prispevku, co sme dostali iba za marec zatial, drzim Vam velmi palce a vydrzte to prosim :) Veľmi dúfam, že sa to podarí. Pokúsim sa o to na najbližšej koaličnej rade.

11:37 - otázka od: Renata Chcem Vam len touto cestou vyjadrit podporu. Ste clovek na spravnom mieste a s nazormi, ktore tato spolocnost urcite potrebuje. Veľmi pekne Vám ďakujem, dobre mi to padlo. Lúčim sa s čitateľmi topiek, prajem vám všetko dobré a uvidíme sa niekedy nabudúce:)