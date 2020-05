EXKLUZÍVNE Veľký návrat politického dôchodcu: Galko má flek na obrane, majú ho vymenovať za šéfa

BRATISLAVA - V týchto dňoch by sa mali u bývalého ministra obrany a podpredsedu SaS Ľubomíra Galka diať zaujímavé novinky. Povráva sa, že bývalý kandidát za Demokratickú stranu a exšéf obranného rezortu by sa mal stať novým riaditeľom v podniku Letecké opravovne Trenčín (LOTN).

S touto exkluzívnou informáciou sme oslovili aj samotného Galka. "Toto vám nebudem vôbec komentovať. Ak by taká ponuka prišla, tak potom sa k nej vyjadrím," povedal pre Topky bývalý SaSkár Galko. Podľa nášho zdroja by ho mal do funkcie vymenovať sám minister obrany Jaroslav Naď.

Galko už na ministerstve pracuje, prebieha overovanie

S touto informáciou sme oslovili aj samotný rezort obrany, ktorý tieto informácie nepoprel. "Môžeme potvrdiť, že pán Galko je zamestnancom rezortu obrany. V súčasnosti prebieha proces preverovania jeho bezpečnostnej spoľahlivosti. Ďalšie personálne opatrenia budú realizované v nadväznosti na závery bezpečnostného preverenia a v zmysle rozhodnutia ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý má záujem využiť odbornosť a skúsenosti pána Galka najmä v súvislosti s bojom proti korupcii a netransparentnosti," odpovedala nám hovorkyňa obranného rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

Ľubomír Galko je bývalý podpredseda strany Sloboda a Solidarita. Neskôr sa s viacerými členmi rozhodol po konflikte s Richardom Sulíkom z SaS odísť. Ešte predtým v strane založili tzv. Demokratické jadro. Galko kandidoval v parlamentných voľbách 2020 zo štvrtého miesta za Demokratickú stranu. Tento subjekt sa však do parlamentu nedostal. Demokratická strana získala vo voľbách podpriemerný 0,14 percentný volebný zisk.