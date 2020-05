Návrat Ľubomíra Galka na obranu, lukratívny flek potvrdený: Opozícia v tom vidí pomstu Sulíkovi

BRATISLAVA - Po nástupe novej vlády to v koalícii medzi niektorými okamžite začalo iskriť. Azda najprekvapujúcejší konflikt nastal medzi šéfom OĽaNO Igorom Matovičom a predsedom SaS Richardom Sulíkom. V týchto dňoch na ministerstve obrany dokonca pôsobí aj Sulíkov bývalý podpredseda Ľubomír Galko, s ktorým sa rozhodne nerozišiel v dobrom. Postupne sa objavili aj hypotézy, či táto nominácia nemala byť pomstou Matoviča pre šéfa SaS. Sulík to tak však nevidí.

Po tom, ako sme vás minulý týždeň informovali o návrate Ľubomíra Galka na ministerstvo obrany, sa začali k tejto téme vyjadrovať viacerí politickí predstavitelia. Ticho nezostal ani samotný minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý za využitím schopností bývalého zakladajúceho člena SaS na rezorte obrany nevidí nič zlé. Po včerajšom zasadnutí vlády totiž sám napokon potvrdil, že bývalý šéf rezortu Ľubomír Galko opäť pôsobí na ministerstve.

"Vôbec nevylučujem ani to, že ho využijem aj pri riadení podnikov ako takých, či to budú letecké opravovne alebo nejaký iný podnik, to sa ešte rozhodnem," vyhlásil Naď. Podotkol, že nech sa s Galkom spájajú akékoľvek kauzy, nikto nemôže spochybňovať to, že bojoval proti korupcii a netransparentnosti. "A práve takéhoto človeka v rezorte potrebujem," skonštatoval minister.

Sulík nevníma nomináciu Galka ako pomstu

Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že pred časom sa bývalí spolustraníci Galko a súčasný minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík nerozišli v dobrom. Galko odišiel do Demokratickej strany a na verejnosti bolo medzi nimi vidieť podstatné názorové rozdiely. To, že sa po boku súčasnej vlády bude na obrane angažovať aj jeho bývalý kolega, s ktorým rozhodne nemá ideálne vzťahy ho nevyvádza z miery. Sulík sa k tejto veci vyjadril aj včera na vláde. "Áno, počul som o tom. Keď sa tak minister Naď rozhodol, je to jeho rozhodnutie," reagoval najskôr neutrálne Sulík.

Naskôr sa novinári Sulíka spýtali aj na to, či to nevníma ako pomstu. "Nominácia Ľubomíra Galka má byť pomsta voči mne? Ale prosím vás pekne...," odpovedal prekvapený predseda SaS

Letecké opravovne Trenčín sa dostali podľa Naďa za bývalých manažmentov do "absolútne katastrofálnych čísel". Deklaroval preto v podniku zmeny, ktoré povedú k transparentnosti. Napríklad šéf LOTN sa má vyberať na základe výberového konania.

Nástupu Galka sa chytila aj opozícia

Príchod bývalého spolustraníka Richarda Sulíka na ministerstvo obrany neušiel ani opozičnej strane Smer-SD, ktorej podpredseda Richard Raši včera bohatým spôsobom okomentoval tento krok ministerstva. „Matovič s ministrom obrany Naďom sa rozhodli oživiť ďalšiu politickú mŕtvolu. Galka, ktorého zo strany vyhodil Sulík a z politiky voliči. Sme v opozícii a aj by sme si užívali, ako opakovane Matovič verejne ponižuje podpredsedu vlády Sulíka. Ako Matovič vyčíta Sulíkovi nedostatok lojality k vláde a na oplátku „lojálne“ angažuje jeho úhlavného nepriateľa Galka. Ako Matovič cez médiá vyzýva Sulíka neodkazovať si cez médiá a ako sa vládna koalícia rozkladá sama zvnútra v priamom prenose. Vlastne, ako si ju rozkladá sám premiér,“ píše na Facebooku podpredseda Smeru Raši.

V Radičovej vláde skončil pre kauzu odpočúvania

Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obranným spravodajstvom (VOS). Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od "sulíkovcov" odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neúspešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách získala 0,14 percenta hlasov.