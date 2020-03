ROZHOVOR s Jozefom Mihálom: Nicholsonová ministerka práce a ja štátny tajomník, to si viem predstaviť

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Jozef Mihál odišiel po neúspechu vo voľbách zo strany SPOLU a vrátil sa k liberálom do SaS. S ponukou za ním prišiel Richard Sulík i Lucia Ďuris Nicholsonová. Do SaS-ky sa vracia rád. O postoch vo vláde nehovorí, vrátil sa, aby ponúkol svoje skúsenosti. Ak by však bola ministerkou práce Lucia Ďuriš Nicholsonová, nerobilo by mu problém pôsobiť na poste štátneho tajomníka.