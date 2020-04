Ambiciózny plán vlády: Chceli by obmedziť centové mince v obchodoch, nápad obchodníci vítajú

BRATISLAVA - Časy sa menia. V súčasnosti nie je na pretrase len celosvetová koronakríza. Programové vyhlásenie vlády (PVV) nie je len nejakým dokumentom, ktorý je teraz témou číslo jeden len v parlamente. Ide aj o to, čo v ňom vládne strany deklarujú. Jednou z noviniek by napríklad malo byť aj výrazné obmedzenie jednocentových a dvojcentových mincí pri nákupe.

Aspoň to sa píše v najnovšom, vyše 120-stranovom PVV, ktoré je momentálne predložené v parlamente. V jednom z jeho bodov sa píše o tom, ako by sa mali zmeniť nákupy a platobné styky v obchodoch ako takých.

Zdroj: thinkstock.com

"Zvedieme možnosť zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí, s cieľom znížiť náklady firiem a komerčných bánk. Použijeme pritom podobné princípy ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti. Takisto vláda prehodnotí limity pre platby v hotovosti a aktuálne nastavenie bankového odvodu. Urobí tak aj s ohľadom na odporúčania Európskej centrálnej banky zachovať primerané časové obmedzenie jeho platnosti a finančnú stabilitu bankového sektora," píše sa v novom programovom vyhlásení vlády o ktorom momentálne stále rokuje parlament.

Zdroj: Getty Images

Obchody tento krok vítajú

Obchodné značky a veľkí hráči sa týmto ambíciam vlády nebránia, naopak, vítajú ich. "Tento krok uvítame, nakoľko veríme, že to zjednoduší dennodennú prácu s hotovosťou," uviedla pre Topky hovorkyňa obchodného reťazca Billa Kvetoslava Kirchnerová.

"Obchodníci podporujú zrušenie 1 a 2 centových mincí, pretože spôsobujú zbytočné náklady pri administrovaní nakladania s týmito malými mincami. Čo sa týka spôsobu zaokrúhľovania, tak máme za to, že by sa to týkalo celkového nákupu a nie každého tovaru jednotlivo. Spôsob, akým by sa to robilo závisí aj od nastavenia legislatívy, ktorá by použitie týchto mincí regulovala," skonštatoval predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.