FOTO Osudný manéver na R1 stál život nevinného Lukáša (†23): V protismere sa rútil starosta Trnovca Jozef (†59)

Vodič auta Škoda Octavia vyšiel na rýchlostnú cestu, smeroval na Banskú Bystricu od obce Beladice. Bol v správnom smere. No to, čo urobil potom, by sa dalo označiť ako osudná chyba. „Po chvíli si však smer jazdy pravdepodobne rozmyslel a otočil sa do protismeru," opísala polícia. Aký bol dôvod tohto manévru? To zatiaľ nie je známe. Isté je, že mal smrtiace následky.

Vodič potom prešiel len ďalšie dva kilometre, kým jeho jazdu v protismere ukončila čelná zrážka s vozidlom Alfa Romeo. Výsledkom sú dvaja mŕtvi. Šoféri spomínaných áut zahynuli na mieste. S vážnymi zraneniami skončila v nemocnici 22-ročná spolujazdkyňa z vozidla Alfa Romeo. Ľahké zranenia utrpel vodič BMW. Celkovo havarovalo až päť áut.

Za volantom sedel starosta Trnovca

Ukázalo sa, že pri tragickej udalosti zahynul starosta obce Trnovec Jozef Kotvan. Práve on sedel za volantom Škody Octavia. O jeho smrti informovala obec prostredníctvom sociálnej siete.

"Obecný úrad Vám so zármutkom oznamuje, že včera v noci tragicky zahynul pri vážnej autonehode náš pán starosta MVDr. Jozef Kotvan. Autonehoda je v štádiu vyšetrovania. Veľmi nás táto správa zarmútila. Rodine zosnulého vyslovujeme našu úprimnú sústrasť," napísali.

Jozef pôsobil aj ako veterinár. Mnohí ho označili za opatrného a dobrého človeka. Jednoducho si nevedia vysvetliť, prečo prešiel do protismeru na tak frekventovanom mieste. Je predčasné špekulovať, všetko preukáže až ďalšie vyšetrovanie.

Nič však už nevráti život 23-ročnému Lukášovi. Ten sa v aute viezol so svojou láskou Simonou (22). Mladá žena bojuje v nemocnici o život. O tom, že už nikdy neuvidí svojho priateľa, pravdepodobne ešte netuší.

K nehode došlo v pondelok (27. apríla) večer na 58. kilometri rýchlostnej cesty pri Čeľadiciach, v blízkosti obce Hosťová. Okolnosti tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Zábery z miesta nešťastia

