KORONAVÍRUS Protestujúci obsadili hranice: Takto sa nedá žiť! Opatrenia by sa mali zmierňovať

Včera v poobedných hodinách protestovali na slovensko-rakúskej hranici Berg desiatky opatrovateliek a zdravotných sestier. Mnohí z protestujúcich sú nespokojní s tým, aké opatrenia zaviedla vláda proti pendlerom. Podľa hlavného hygienika by sa však mali opatrenia zlepšiť. Dôvodom je aj zlepšenie bilancie počtu infikovaných.

Pendleri žiadajú zrušenie niektorých opatrení

Mnohé opatrovateľky či zdravotné sestry pracovali za hranicami bez prestávky viac ako dva mesiace a mieria na Slovensko. Na hranice preto prišli protestovať tie zo slovenskej strany, ale aj tie z rakúskej. Niektorým prekáža štátna karanténa, iným obmedzenie hranice na 30 kilometrov a žiadajú o jej predĺženie na 100 kilometrov. Niektorí žiadajú uznanie zahraničných testov na koronavírus.

Podľa zástupkyne opatrovateľov vo Viedni a organizátorky prostestu Bibiány Kudziovej momentálne pôsobí v Rakúsku približne 15-tisíc opatrovateľov, ktorí ťahajú pracovné turnusy 7 až 8 týždňov bez prestávky. „Znepokojujú ma informácie, ktoré dostávam od našich žien. Posledný týždeň bol už aj na mňa veľa, lebo sa mi ozývajú matky, otcovia, ktorí sú na tom psychicky veľmi zle. Rozmýšľajú nad samovraždou, rozmýšľajú, čo urobia,“ uviedla.

Štátna karanténa je liaheň pre ďalšie prípady koronavírusu

„Chorí opatrovatelia, aj keď majú potvrdenia od svojich lekárov, aj keď majú v Rakúsku urobený negatívny COVID-19 test, nie sú pustení do domácej karantény, ale do štátnej karantény. Za opatrovateľov hovorím – nech je štátna karanténa zrušená, je kontraproduktívna,“ povedala Kudziová. Ostatní sa pridali, že by mala byť štátna karanténa zrušená pre opatrovateľov aj pendlerov a to nie len z Rakúska.

„Musíme hľadať riešenia, ktoré zabezpečia, aby sa vírus neroznášal ďalej. Štátna karanténa je v mojich očiach, ale aj očiach ostatných liaheň pre ďalšie pozitívne stavy. Vyzývam vládu, aby sa tým vážne zaoberala. Aby z nás zahraničiarov nerobili nepriateľov a nepolarizovali spoločnosť,“ vyhlásila Kudziová. „Považujem za dôležité tu stáž s vami a bojovať proti takýmto praktikám.“ Kudziová dodala, že mnohí pracujú na to, aby im Rakúsko poskytovalo testy, ktorými sa musia preukázať na hraniciach, zdarma. „Považujem za nelogické, že prídem, ukážem vám test EÚ a na Slovensku sa neakceptuje,“ uviedla zástupkyňa opatrovateliek.

Opatrenia sa zrejme zmiernia

Pendleri čelia vo všeobecnosti relatívne prísnym opatreniam. Premiér Igor Matovič pred pár dňami uviedol, že by sa mali opatrenia ešte sprísňovať a súčasťou dokladov, ktoré by museli predložiť, je aj negatívny test na koronavírus. Na to sa zdvihla obrovská vlna odporu a premiér začal postupne cúvať. Odporučil pendlerom počkať štyri-päť dní, to znamená do pondelka (27.4.). Dovtedy sa nemali dať testovať. Pokiaľ bude bilancia dobrá na Slovensku aj v susedných krajinách, opatrenia prehodnotia.

Zdá sa, že nakoniec sa opatrenia naozaj zmiernia. Hlavný hygienik Ján Mikas uviedol, že vláde predloží návrh na zmiernenie opatrení. „Epidemiologická situácia v okolitých krajinách je v posledné dni priaznivá a hlavný hygienik SR sa preto rozhodol, že na rokovaní Ústredného krízového štábu SR navrhne úpravu v opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.04.2020 vo vzťahu k „pendlerom“, zdravotníckym pracovníkom a pracovníkom sociálnych služieb tak, aby mali pri vstupe na územie Slovenskej republiky zjednodušené podmienky,“ uviedlo ÚVZ SR na svojom Facebooku.

Konečná podoba zmien v opatreniach bude známa po zasadnutí krízového štábu. ÚVZ SR zopakovalo, že sleduje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu na Slovensku a v okolitých krajinách vo výskyte ochorenia COVID-19 a prispôsobuje tomu rozhodnutia v záujme čo najviac zamedziť jeho šíreniu. „V čase, keď sa rozhodovalo o opatreniach vo vzťahu k „pendlerom“ či zdravotníckemu personálu zo zahraničia, vývoj chorobnosti ochorenia COVID-19 v okolitých krajinách nebol optimálny,“ dodal úrad.

Podľa ministra vnútra je protest neodpodstatnený

Minister vnútra Roman Mikulec rešpektujeme právo ľudí na slobodné vyjadrenie ich názoru. „Je mi však ľúto, že v aktuálnej situácii sa sami vystavujú riziku nákazy, keď organizujú hromadné podujatia. Zároveň toto podujatie považujem za neopodstatnené, vzhľadom na to, že prebieha neustála komunikácia s Úradom verejného zdravotníctva a hlavným hygienikom, ktorí posudzujú aktuálny vývoj epidemiologickej situácie,“ uviedol.

Upozornil aj na to, že ministerstvo vnútra nemá kompetenciu samo rozhodovať o takýchto krokoch. „Zároveň chcem zdôrazniť, že vláda nikdy nesmie konať v záujme konkrétnej skupiny obyvateľstva, ale vždy na základe komplexných analýz podporujúcich záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ uvádza minister vnútra vo svojom stanovisku.