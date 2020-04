KORONAVÍRUS Na pomoc pri dôsledkoch koronakrízy sme našli miliardu eur, tvrdí Remišová

BRATISLAVA - Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) predloží vládnemu kabinetu materiál, podľa ktorého sa na riešenie následkov koronavírusovej krízy podarilo alokovať miliardu eur. Povedala to v diskusii na Tablet.tv.

Pozitívne výsledky podľa nej priniesli aj rokovania s Európskou komisiou, ktorá súhlasila s flexibilnejším využitím eurofondov tak, aby pomohli sanovať škody spôsobené krízou. „Predkladáme do vlády materiál, podľa ktorého sme na najurgentnejšie opatrenia, teda pomoc živnostníkom, SZČO, firmám, zdravotníkom a na krízové opatrenia, našli miliardu eur,“ doplnila Remišová. Tieto prostriedky podľa nej bude možné použiť aj na riešenie výdavkov, ktoré v súvislosti s koronakrízou vznikli doteraz.

Celkové množstvo nezazmluvnených prostriedkov z eurofondov, ktoré by mohli byť využité na riešenie krízy, odhaduje na štyri miliardy eur. „Máme nejaké nezazmluvnené prostriedky, konkrétne vo výške štyroch miliárd, ale tie musíme nájsť v rezortoch, zobrať a použiť na riešenie koronakrízy,“ konštatovala Remišová. Aktuálne eurofondové programové obdobie sa vzťahuje k rokom 2014-2020. V tom nasledujúcom, v rokoch 2021-27, chce Remišová znížiť počet operačných programov na jeden, zvýšiť transparentnosť hodnotenia europrojektov aj čerpania eurofondov. Aktuálna vláda podľa nej priebežne rieši nahromadené problémy.

Na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu rozbehla audit verejných obstarávaní a dve z nich už zrušila. Bývalý šéf úradu Richard Raši (Smer-SD) hovorí, že zrušením tendra na optimalizáciu nákupov softvérov a hardvérov verejnou správou Remišová znemožní budúce miliónové úspory, ktoré mal projekt priniesť. Remišová si za zrušením stojí. "Úrad hodnoty za peniaze na ministerstve financií toto rozhodnutie privítal, privítala ho aj odborná verejnosť a takto budem pokračovať," reagovala Remišová.

Cieľom je aj znížiť byrokraciu

Počas vlád Smeru-SD išla podľa nej do informatizácie miliarda eur, výsledky tomu však nezodpovedajú. „Keď informatizáciu najviac potrebujeme, tak jednoducho nefunguje. Sociálna poisťovňa nevie urobiť obyčajný dotazník, kde by sa naťahali údaje zo štátnych registrov. Keď zvýšime kapacitu dát posielaných cez slovensko.sk, hrozí, že systém skolabuje,“ tvrdí podpredsedníčka vlády.

Programové vyhlásenie vlády (PVV) počíta s transformáciou Remišovej úradu na nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. „Tak pri eurofondoch, ako aj pri regionálnom rozvoji bol problém v tom, že to bolo rozhádzané na jednotlivých rezortoch. Cieľom je zjednotiť agendu pod jednu strechu, nastaviť jasné pravidlá a znížiť byrokraciu,“ povedala. Pripomenula aj opatrenia, ktoré strana Za ľudí presadila do vládneho programu v oblasti boja s korupciou či spravodlivosti. Spomína novú koncepciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov či reguláciu lobingu. Pri justícii hovorí o hĺbkovej reforme. "Chceme zaviesť previerky sudcov, dôsledne kontrolovať majetkové priznania," dodala.

PVV hovorí aj o vytvorení Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý by mal plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie. Remišová hovorila aj o Andrejovi Kiskovi, ktorý sa zo zdravotných dôvodov vzdal poslaneckého mandátu, nie je ani v exekutíve, zostal predsedom strany. Otázka šéfa Za ľudí by sa podľa nej mala vyriešiť do leta.