Ak mali orgány právo na postup v SŠHR, Smer-SD to plne rešpektuje, tvrdí Fico

Robert Fico

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Ak mali orgány činné v trestnom konaní právo na utorkový (21. 4.) zásah v súvislosti so Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, Smer-SD ho plne rešpektuje a očakáva férový a spravodlivý proces. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru polícia v súvislosti so zásahom obvinila z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.