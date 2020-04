KORONAVÍRUS Ako sa šíri obávaný vírus? FOTO Vzácny prípad pomohol pri výskume

O tom, ako sa šíri koronavírus v praxi, sú rôzne výskumy, pretože presné určenie nákazy je ťažké určiť presne. Miroslav Beblavý na sociálnej sieti zdieľal štúdiu o vzácnom prípade z Číny, podľa ktorej sa podarilo určiť, ako by sa mohol koronavírus šíriť.

"Ešte v januári utiekla jedna rodina pred vírusom z Wuhanu do Kantonu. V Kantone išli do reštaurácie (na obrázku stôl A). O niekoľko hodín jedna členka rodiny - A1 - už mala príznaky choroby, ktoré testy potvrdili. Všetkých ľudí z reštaurácie okamžite vystopovali a dali do karantény. Koronu následne dostali ostatní členovia jej rodiny a ľudia sediaci pri najbližších stoloch - B1, B2, B3, C1 a C2. To sú stoly, ktoré boli cez klimatizáciu "prepojené" so stolom A. (Výskum už nevie zistiť, či týchto 5 ľudí ju dostalo priamo od A1 alebo to v reštaurácii nachytali napríklad B1 a C1 a zvyšní členovia ich rodín sa nakazili od nich.)," napísal Beblavý a priložil aj vysvetľujúcu infografiku.

Zdroj: FB/Miroslav Beblavý

Ďalších 73 návštevníkov reštaurácie a 8 zamestnancov neochorelo. "Závery výskumníkov: - korona sa nešíri ľahko ani v uzavretom priestore - klimatizácia / iné prúdenie vzduchu ju však môžu šíriť aj na dlhšiu vzdialenosť a preto je dôležité upraviť prúdenie vzduchu v reštaurácii / akejkoľvek prevádzke. Inak ochranné opatrenia nemusia fungovať," dodal Beblavý.