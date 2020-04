Výbory Národnej rady sa zaoberali programovým vyhlásením vlády: Odporučili ho schváliť

BRATISLAVA - Výbory Národnej rady (NR) SR sa v utorok zaoberali programovým vyhlásením vlády (PVV). Väčšina z nich ho parlamentu odporučila schváliť. Potvrdila to väčšina ich predsedov, ktorí zároveň ocenili diskusiu vo výboroch.

Predseda brannobezpečnostného parlamentného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že minister obrany Jaroslav Naď a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽaNO) odpovedali na viaceré otázky poslancov. Tie boli podľa neho skôr informatívne. "Výbor prebiehal bez zásadnejších pripomienok alebo argumentov, ktoré by vyvolávali vášne či vážny nesúhlas s niektorými časťami," uviedol. Rovnako odporučil svoju časť PVV schváliť aj zdravotnícky výbor. Predsedníčka výboru Jana Cigániková (SaS) uviedla, že hoci sama nehlasovala, pretože má výhrady voči unitárnemu systému zdravotných poisťovní, výbor PVV odobril.

Školský parlamentný výbor návrh PVV tiež odobril, to potvrdil predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽaNO). Podľa jeho slov išlo o „štandardnú, dobrú a vecnú debatu k školstvu“. Poznamenal, že často sa spomínala aj oblasť športu. Ako doplnil, počas zasadnutia školského výboru medzi členmi rezonovala aj aktuálna situácia a otázka, akým spôsobom sa bude dariť veci napĺňať. "Je to istá neurčitosť mnohých vecí, pretože nevieme, ako sa to všetko vyvinie," dodal.

"Okrem jedného člena výboru z opozície sme všetci zahlasovali za PVV. Odporúčame jeho prijatie a tiež vyslovenie dôvery vláde," priblížila podpredsedníčka ľudskoprávneho výboru Vladimíra Marcinková (Za ľudí). Poznamenala, že diskusia bola bohatá, keďže sa naň obrátila aj Rada vlády SR pre národnostné menšiny, ľudské práva a rodovú rovnosť, ktorá sa obávala svojho zrušenia. Dôvodom mal byť avizovaný vznik nového orgánu pre národnostné menšiny. "Všetci sme sa zhodli na tom, aby rada ostala zachovaná," zdôraznila Marcinková s tým, že rada pokrýva oveľa širšiu agendu.

Korčok ocenil diskusiu

Predseda európskeho výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) skonštatoval, že jeho členovia rovnako schválili časti PVV týkajúce sa európskej politiky. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) ocenil diskusiu vo výbore. "Nebola to debata, ktorá by bola bez kritiky, či už na PVV alebo EÚ," skonštatoval s tým, že napriek tomu ostala korektná.

"Konštatujem, že zahraničný výbor prijal uznesenie, ktorým koalícia podporila PVV," povedal predseda zahraničného výboru Juraj Blanár (Smer-SD) s tým, že opozícia sa vo výbore buď zdržala hlasovania, alebo bola proti. Diskusiu o PVV vo výbore označil za vecnú a ocenil aj určitú kontinuitu v zahraničnej politike zo strany ministra Korčoka.

Podobne k PVV pristúpil aj výbor pre kultúru a médiá. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) zdôraznila potrebu nezávislej kultúry. Podľa jej slov rezonovala aj otázka podpory kreatívneho priemyslu v regiónoch či podpora múzeí a galérií. Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) zdôraznil potrebu zvýšenia úrovne slobody tlače. Obaja sa zhodli aj na potrebe prehodnotenia voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS.