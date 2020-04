Spor Sulíka a Matoviča: Ovplyvní to dôveru vlády? Otváranie ekonomiky je nutné, tvrdia odborníci

Medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom panujú už niekoľko dní nezhody a včerajšok nebol výnimkou. Sulík sa rozhodol predstaviť ekonomickú krízovú radu, ktorej vznik chceli ekonómovia i zamestnávatelia, no kvôli premiérovi svoju radu zrušil. Maloobchody sa ešte neotvárajú a preplatenie nájmov na rokovaní vlády zatiaľ takisto neprešlo. Veľká časť komunikácie sa odohráva aj na sociálnej sieti, kde Sulík kritizoval aj prísne opatrenia počas sviatkov. Ekonómovia majú jasno. Ekonomiku treba postupne otvárať.

SaS by sa mala poučiť

Premiér spolu s ministrom financií totiž včera uviedli, že na Úrade vlády vznikne ďalší ekonomický krízový štáb, ktorému bude šéfovať Eduard Heger. Pôjde o tzv. druhú nohu krízového štábu. Matovič si nemyslí, že ide o konkurenciu krízovej rady, ktorú organizuje Sulík. „Čo si organizuje minister hospodárstva na jeho ministerstve, je jeho úloha. Jeho úloha je najmä komunikovať so zamestnávateľmi, predpokladám, že to bude iniciatíva týmto smerom,“ doplnil Matovič s tým, že ho mrzí, ako v poslednom čase na verejnosti Sulík komunikuje.

„Koalíciu beriem ako rodinu. Ste spoločenstvo, kde je slobodné si povedať a vymeniť názor, ale keď sa raz na niečom dohodnete, tak držíte basu,“ konštatoval Matovič s tým, že Sulík tento princíp porušuje. „Mrzí ma to a pevne verím, že sa to zmení. SaS by sa mohla poučiť z toho, ako sa správala pred ôsmimi rokmi počas Radičovej vlády a k čomu to viedlo,“ dodal.

Nepatrí sa konkurovať premiérovi

Sulík svoju ekonomickú krízovú radu nakoniec zrušil. Premiérovi totiž podľa neho nie je vhodné konkurovať. Na vzniku tejto rady sa dohodol s ministrom financií už minulý týždeň a v stredu napoludnie sa malo konať jej prvé zasadnutie. Nestalo sa tak. „On bol do nej pozvaný. Táto rada mala mať ustanovujúce zasadnutie o 12.00 a približne 70 minút predtým mi volal minister financií, že nielenže nepríde, ale vznikne aj akási iná rada na Úrade vlády, ktorá bude pod vedením premiéra,“ povedal Sulík.

Chvíľu to tak podľa neho vyzeralo, že budú mať dve podobné rady, ktoré budú riešiť ekonomiku. „Takáto súťaž by nebola dobrá. Keď sa premiér takto rozhodol, tak my to rešpektujeme a zatiaľ ekonomická krízová rada, ktorá dnes mala mať svoje ustanovujúce zasadnutie, nevznikne,” povedal Sulík. „Nebudem tu súťažiť o zlaté trenky,“ dodal s tým, že sa na tejto rade bude zúčastňovať, síce nebol oficiálne pozvaný, ale keď to premiér povedal v médiách, na radu príde.

Maloobchody mali byť otvorené už dávno

Okrem toho však opäť apeloval na otváranie niektorých obchodov, čo je téma, na ktorej sa opäť nezhodnú. Sulík zopakoval, že maloobchody mali byť otvorené hneď po sviatkoch. „Nepočul som o jedinom prípade, keď by sa nakazila predavačka. Nerozumiem, prečo by sme desaťtisíce obchodov mali držať zatvorené a čakať, kým nám budú ako hnilé hrušky padať jeden za druhým. Sme za dodržiavanie hygienických opatrení. Slováci sa ukázali ako veľmi zodpovední v boji proti kríze. Toto je však hriech, ktorý páchame na malých podnikateľoch,“ povedal minister.

Dodal, že naháňame zisky veľkým zahraničným reťazcom aj za cenu, že desaťtisíce malých podnikov pôjdu do krachu. „V tých firmách, ktoré sú zavreté, pracuje asi 200- až 300-tisíc ľudí. To je 10 % celej zamestnanosti. To nie sú 2 %, ale osudy ľudí, ktorým sa ich životné diela rúcajú a nemajú z čoho živiť svoje rodiny,“ povedal a odpovedal aj na premiérovu poznámku o Radičovej vláde. „Za žiadnych okolností z vlády neodídem, lebo vieme väčším škodám zabrániť, ak budeme jej súčasťou,“ dodal. Igor Matovič sa k tejto téme vyjadril jasne. Presný plán postupného otvárania ekonomiky i niektorých maloobchodov predstaví v pondelok.

Nakaziť sa v predajni? Čísla sú takmer nulové

Sulík sa situácii okolo malých podnikov venoval aj počas zasadnutia krízového štábu. Hlavného hygienika sa pýtali, koľko prípadov infikovaných predavačiek evidujú, prípadne, koľko ľudí sa nakazilo v predajni, pretože sám o žiadnom podobnom prípade nepočul. „Čísla sú buď nulové rovno, alebo veľmi zanedbateľné. Preto dúfam, že dôjde k otvoreniu predajní aspoň v pondelok. Dúfam, že aspoň tu sa pohneme,“ povedal.

To však nie je všetko, Sulík apeloval aj na to, aby boli preplácané nájmy pre predajne či reštaurácie, ktoré musia byť zavreté. No tento návrh cez koaličnú radu neprešiel. Dúfa, že sa o tom ešte bude rokovať a hovorí. „Nejde o definitívne rozhodnutie,“ uviedol.

Budú mať spory vplyv na dôveru vlády?

Vyjadrenia premiéra Matoviča na sociálnej sieti či jeho spor so Sulíkom pre opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom by nemali mať vplyv na vyslovenie dôvery vláde v Národnej rade SR. Zhodli sa na tom zástupcovia koaličných strán a hnutí. Zároveň deklarovali podporu programovému vyhláseniu vlády. Rovnako sa zhodli, že o prijímaní opatrení v konečnom dôsledku rozhodnú politici, ktorí na to majú mandát, odborníci môžu radiť.

„Rozhodovať, to je môj osobný názor, musia jednoznačne politici. Ale musia to zvážiť a rozhodnúť sa na základe vyjadrení ekonómov, zdravotníkov, epidemiológov,“ povedal šéf parlamentu Boris Kollár v súvislosti s vyjadreniami premiéra, že o opatreniach nebudú rozhodovať ekonómovia ani politici. Kollár odmieta, že by rozdielnosť názorov Matoviča a Sulíka mala dosah na hlasovanie o dôvere vláde. Sme rodina zahlasuje za PVV a Matovičov kabinet podporí.

Ekonomiku treba otvárať

Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša je potrebné vypracovať plán postupného spúšťania ekonomiky. Reštrikcie boli dôležité pre spomalenie šírenia vírusu, čím sme získali čas na prípravu. „S plynúcim časom je otváranie ekonomiky čoraz naliehavejšie. Čím dlhšie platia hospodárske reštrikcie, tým väčší tlak vzniká na verejne financie, ale aj na hospodárenie firiem a domácností. Civilizovaná spoločnosť nemôže fungovať, ak sa ľudia nedokážu uživiť prácou,“ uviedol pre Topky Goliaš.

Odďaľovanie otvárania zvyšuje dlh, ktorý bude musieť Slovensko splácať a zmenšuje priestor na verejné investície či iné potrebné výdavky v ďalšom období. „Východiskom je postupné otváranie obchodov, firiem, ale aj škôl pri dodržiavaní hygienických a ochranných opatrení vrátane sociálneho odstupu,“ povedal ekonóm. Najskôr by mali byť podľa neho otvorené zariadenia, kde je riziko nákazy najnižšie, teda najmä obchody, kde sa ľudia dlhší čas nezdržujú vo vzájomnej blízkosti.

Otváranie môže prebiehať rôznym tempom

Otváranie tiež môže prebiehať rôznym tempom v rôznych regiónoch. „To by umožnilo sledovať jeho dôsledky na menšom území a včasne reagovať na prípadné zrýchlenie šírenia nákazy. Súčasne by sa očakávaný nárast počtu nakazených pacientov, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu, ešte viac rozložil v čase,“ myslí si Goliaš s tým, že podmienkou úspešného otvárania je rozsiahle testovanie a izolovanie nakazených ľudí.

Zároveň však musíme byť pripravení opätovne sprísniť obmedzenia, ak by sa predpokladaný počet hospitalizácií blížil k naplneniu personálnych aj materiálnych kapacít nemocníc. „Ďalšou podmienkou je ochrana starších ľudí a iných rizikových skupín, aby sa nedostávali do kontaktu s potenciálnymi nositeľmi nákazy. Osobitný prístup si vyžaduje testovanie a karanténa ľudí prechádzajúcich cez hranice, aby sme vírus nedovážali zo zahraničia,“ dodal.

Dnes sa musíme bojovať s ohniskami vírusu

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu sa podarilo zastaviť plošný rozlet epidémie a aktuálne opatrenia bránia ľahkému šíreniu naprieč republikou. „Dnes by sme sa mali preorientovať z boja proti požiaru neznámej veľkosti na boj s ohniskami výskytu vírusu. Transformovať celoplošné opatrenia na lokálne a regionálne,“ uviedol analytik s tým, že opatrenia ako rúška, odstupy, dezinfekcia by mali platiť naďalej.

Aj Ďurana súhlasí, že ekonomiku je potrebné otvárať. „Z týchto príčin je načase a potrebné otvárať ekonomiku. Na druhej strane, čaká nás pokles HDP o 10% a možno viac percent, jeden týždeň ten obraz radikálne nezmení. Pokiaľ bude tento týždeň produktívne využitý na prípravu zrozumiteľného plánu otvárania ekonomiky, ktoré začne v pondelok, bude to pozitívna správa,“ povedal pre Topky Ďurana s tým, že na prvom mieste by mali byť otvárané obchody a prevádzky, kde je možné zabezpečiť pohyb osôb na podobnej úrovni, ako v predajniach potravín. „Ekonomika vydrží veľmi veľa a dlho, našťastie nedochádza k deštrukcii aktív ako počas vojnových stavov,“ dodal.

Mali by ťahať za jeden povraz, nie sme v normálnej situácii

Na spor medzi politikmi sa pozrel aj politológ Radoslav Štefančík, ktorý ho vníma ako vnútrokoaličný konflikt založený na dvoch odlišných predstavách riešenia pandémie. „Ten je možno prirodzený, napokon, každý máme právo na vlastný pohľad na svet. Problém je v tom, že nežijeme v normálnych podmienkach, takže vláda by mala ťahať za jeden povraz,“ povedal pre Topky politológ s tým, že ľudia už vyše mesiaca žijú úplne iné životy.

„Mnohí z nich sú zavretí doma, majú strach pred vírusom a možno už aj zo svojich susedov, ktorí číhajú za záclonou a fotia každého bez ochrany na tvári,“ uviedol Štefančík s tým, že ľudia neustále počúvajú údaje o infikovaných, chorých, či o obetiach. „A do toho ešte konflikt predsedu vlády s podpredsedom. Nepôsobí to veru dobre. Keď dôjde potom k nejakému lapsusu, ako ku kontrolám áut pred Veľkou nocou, vláda ako celok potom pôsobí dosť nekompetentne,“ povedal.

Je ťažké pochopiť, prečo si to nevedia vydiskutovať osobne

Sulík aj Matovič sú si podľa Štefančíka vedomí toho, že roztrieštenosť vnútri koalície škodí nielen obom politikom, ale búra predstavy o dobrej vláde aj u tých, ktorí vládne subjekty volili. „Posielať si ironické odkazy cez sociálne siete nie je dôkazom dobrej komunikácie. Prečo sa nevedia osobne stretnúť a veci si vydiskutovať osobne, je ťažké pochopiť. Sulík s Matovičom nemusia byť kamaráti, nemusia si vyznávať lásku, ale ľudia im zverili dôveru za túto krajinu na najbližšie štyri roky, takže podľa toho by si mali zariadiť svoj život i vzájomnú komunikáciu,“ konštatuje politológ.

Mohlo by to spôsobiť ďalšiu krízu vo vláde, aká bola už v minulosti? „Človeku by sa žiadalo povedať, že povaliť Matovičovu vládu môže len zásadnejší spor, než je otázka, či papiernictvo, prípadne obchody s elektrickými spotrebičmi otvoríme v pondelok alebo až v piatok,“ povedal s tým, že v rámci ich minulého postoja k otázke budúcnosti vlády Ivety Radičovej musíme spozornieť. „Ostáva len dúfať, že obaja politici odvtedy dozreli na skúsených politikov a ješitnosť jedného či druhého nespôsobí pád vlády. Sulík s Matovičom už raz cestu jednofarebnej vláde Smeru vydláždili, bolo by nemilé, keby to urobili znovu,“ dodal.