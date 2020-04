KORONAVÍRUS Bratislava nebude čakať na štát, spúšťa testy seniorov i personálu v zariadeniach

Vallo tvrdí, že najväčší chaos a rozporuplné informácie zo strany vlády prichádzajú v súvislosti s testovaním na COVID-19. "Stále nemáme od štátu jasné inštrukcie. My však už nemôžeme čakať a máme premyslené cielené testovanie. Začíname v týchto dňoch. Testovanie môže znížiť riziko nákazy o 30 až 40 percent," skonštatoval primátor.

Poukázal na situáciu z uplynulých dní, keď v dvoch mestských zariadeniach pre seniorov zaznamenali u niektorých klientov zvýšenú telesnú teplotu. "Neboli sme schopní ich s pomocou štátu otestovať. Museli sme si poradiť sami a pacientov sme dali otestovať," uviedol. Tieto zariadenia dali do karantény a personál v službe zostal v práci, až kým neprídu výsledky testov. Vallo podotkol, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR hlavné mesto informoval, že nevie zabezpečiť mobilný odber ležiacim pacientom priamo v zariadeniach.

Pre to, aby mohlo hlavné mesto testovať seniorov i personál v zariadeniach po vlastnej línii, už zaškolilo aj zdravotné sestry, aby mohli robiť stery. "Testovať budeme sami podľa protokolu a spôsobu, ktorý máme aj s pomocou epidemiológa pripravený," poznamenal Vallo s tým, že testovaní nebudú všetci seniori a personál v zariadeniach, ale tí, u ktorých je podozrenie na COVID-19.

Hlavné mesto už pripravilo aj karanténne priestory v zariadeniach opatrovateľskej služby na Sekurisovej a na Konvalinkovej ulici. "Máme pripravené aj izolačné zóny, kde budú okamžite presunutí klienti s podozrením na COVID-19. Každé zariadenie má krízový plán," deklaruje Vallo. Bratislava ešte pred prvým potvrdeným prípadom nákazy na Slovensku v zariadeniach pre seniorov prijala sériu opatrení, napríklad tam obmedzila návštevy, skupinové aktivity, zabezpečila ochranné prostriedky, preškolila personál, zmenila režim vychádzok a prijímania nových klientov či klientov prichádzajúcich z nemocníc. Seniorom i personálu sa na dennej báze meria telesná teplota a prijali sa aj ďalšie opatrenia.

"V troch menších zariadeniach zvažujeme prejsť na týždennú rotáciu služieb opatrovateliek. Opatrovateľky budú týždeň vkuse v zariadení, bez toho, aby vyšli von," podotkol primátor. Táňa Sedláková z bratislavskej mestskej sekcie sociálnych služieb tvrdí, že mesto je pripravené v zariadeniach zamedziť možnosti vzniku nákazy, ale nachystané je aj na situáciu, ak by sa tam COVID-19 potvrdil. "Máme presné protokoly postupu. No nebudeme to schopní zabezpečiť v momente, ak nám regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nebude deň dvíhať telefón, ako sa stalo vo štvrtok (16. 4.). Boli sme odkázaní sami na seba," poznamenala.