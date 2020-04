Bratislava zaplatí za chyby: Mesto zaplatí vyše 40-tisíc za tender na stravné karty z minulosti

Ako priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla, predchádzajúce vedenie hlavného mesta vyhlásilo súťaž na "Prevádzkovanie elektronického transakčného systému“ v decembri 2017 ako zákazku s nízkou hodnotou, pri ktorej bola predpokladaná hodnota o cent nižšia, ako zákonom stanovený limit 50.000 eur pre takýto druh zákaziek. "Do odhadovanej ceny sa však nepremietla zmienka o tom, že výsledná suma plnenia bude podstatne vyššia, na druhej strane podmienky boli veľmi úzko špecifikované. Mesto priamo oslovilo tri spoločnosti, pričom len jedna z nich bola relevantným dodávateľom stravných poukážok alebo kariet,“ priblížil hovorca.

Na základe tendra tak mesto v januári 2018 uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou GGFS, ktorá prišla s ponukou 45.500 eur bez DPH. "Do konca februára 2020 však magistrát v súvislosti s touto zmluvou poskytol spoločnosti plnenie v celkovej výške 1.645.998,23 eura," informoval Bubla. V rámci zákazky boli poskytované aj plnenia týkajúce sa zabezpečenia systému a plnenia pre zamestnancov.

Ak by boli zahrnuté v opise zákazky, bolo by potrebné realizovať súťaž postupom pre nadlimitné zákazky, teda prostredníctvom oveľa širšej súťaže, do ktorej by sa mohlo prihlásiť viac záujemcov a víťazný subjekt by nevzišiel z priamo oslovených dodávateľov. "Vedenie mesta sa rozhodlo podať vo veci trestné oznámenie, keďže z doteraz zistených skutočností sa javí, že pri tejto súťaži mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu," dodal Bubla.

Avizoval zároveň v najbližších dňoch vyhlásenie novej, otvorenej súťaže na zabezpečenie stravného pre zamestnancov magistrátu, ale i mestských podnikov a organizácií. "Cieľom je takýmto spojením subjektov dosiahnuť čo možno najväčšiu úsporu z rozsahu a prostredníctvom poskytnutej zľavy platiť vo výsledku čo najmenej za nominálnu hodnotu stravného lístka, a tiež, aby sa mesto nepodieľalo na provízii pre dodávateľa stravných lístkov," vysvetlil Bubla.