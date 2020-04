KORONAVÍRUS Slovenskú ekonomiku čakajú dve fázy: Ak ju neudržíme, nebude čo štartovať

Stretnutia sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík. Minister financií Eduard Heger pred stretnutím uviedol, že dnešným dňom vzniká ekonomický krízový štáb a ide tak o prvé stretnutie.

12:52 „Uvedomujeme si, že je dôležité nakresliť plán,“ povedal minister financi Heger.

12:50 Matovič zopakoval, že v pondelok bude po dohode s epidemiológmi presne zverejnený zoznam prevádzok, kedy a v akom poradí sa budú prevádzky otvárať. „Slovenská ekonomika nie sú len maloobchodné predajne. Dnes 70 percent ekonomiky funguje. Dve percentá vieme ovplyvniť, keby sa otvárali maloobchodné predajne,“ uviedol premiér.

12:43 Heger dodal, že ak ekonomiku neudržíme, nebudeme mať čo štartovať.

12:41 Šramko toto stretnutie ocenil a uviedol, že je nevyhnutné, aby boli počúvané aj názory ekonómov. „Dúfam, že tieto stretnutia budú pokračovať aj po kríze a budú pravidelné,“ povedal.

12:36 Matovič uviedol, že dúfa, že Slovensko bude opäť tigrom Európy a že investície budú pribúdať. „Pozerali sme sa na ekonomiku nielen z užšej optiky koronakrízy, ale aj do budúcna, že raz, keď sa koronakrízy zbavíme, dáme slovenskej ekonomike krídla,“ uviedol premiér.

12:30 Heger na úvod brífingu po stretnutí zopakoval, že je to prvé stretnutie nového ekonomického krízového štábu. „Sú to dve fázy. Fáza jedna, krátkodobejšia, to je udržanie ekonomiky a druhá, tá dlhodobejšia a to je naštartovanie ekonomiky a budovanie úspešného príbehu Slovenska,“ povedal.

12:15 Stretnutia sa zúčastnil aj Ľudovít Odór, viceguvernér NBS, a predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko.

12:10 Na stretnutí boli za ekonómov prítomní Ján Tóth, hlavný ekonóm ING Bank a UniCredit Bank a predseda Klubu ekonomických analytikov, Juraj Karpiš, člen a spoluzakladateľ INESS, Peter Goliáš, riaditeľ INEKO a Tomáš Meravý, odborník pre makroekonómiu a verejné financie.

Potrebujeme naštartvať ekonomiku

Nie sú však pozvaní všetci. „Mali by tu byť aj ďalší zástupcovia, ale kvôli krátkosti času a aby sme diskusiu viedli do hĺbky sme zvolili túto možnosť a pozvali zatiaľ makroekonómov. Ďalšie skupiny budeme prizývať,“ povedal. „Dnes sa stretávame kvôli tom, že druhou dôležitou nohou je ekonomický krízový štáb. Máme tu odborníkov na epidémie, infektológov, ktorí kontrolujú zdravotný stav,“ uviedol Heger.

Dôležité však je naštartovať ekonomiku. „Potrebujeme, aby ekonomika prežila a potrebujeme ju zachrániť a potrebujeme ju naštartovať vrátiť späť do chodu,“ povedal s tým, že na rade budú okrem iného rozoberať aj o tom, či sú opatrenia dostatočné a kde sa dajú doladiť. Krízový štáb rieši aj podmienky pre otváranie maloobchodov a nájmy.

Spor pri vzniku ekonomickej rady

Matovič s Hegerom pred pár dňami predstavili nový ekonomický krízový štáb, ktorý má byť tzv. druhou nohou krízového štábu. V tom istom čase oznámil vznik ďalšieho ekonomického štábu aj minister hospodárstva Richard Sulík. Ten však svoje rozhodnutie nakoniec zmenil aj kvôli premiérovi, ktorému nie je vhodné konkurovať. Na vzniku tejto rady sa dohodol s ministrom financií už minulý týždeň.

„On bol do nej pozvaný. Táto rada mala mať ustanovujúce zasadnutie o 12.00 a približne 70 minút predtým mi volal minister financií, že nielenže nepríde, ale vznikne aj akási iná rada na Úrade vlády, ktorá bude pod vedením premiéra,“ povedal Sulík. „Takáto súťaž by nebola dobrá. Keď sa premiér takto rozhodol, tak my to rešpektujeme a zatiaľ ekonomická krízová rada, ktorá dnes mala mať svoje ustanovujúce zasadnutie, nevznikne,” povedal Sulík.

Matovič si nemyslí, že by išlo v prípade Sulíkovej rady o konkurenciu. Zároveň ho mrzí, ako v poslednom čase na verejnosti Sulík komunikuje. „Koalíciu beriem ako rodinu. Ste spoločenstvo, kde je slobodné si povedať a vymeniť názor, ale keď sa raz na niečom dohodnete, tak držíte basu,“ konštatoval Matovič s tým, že Sulík tento princíp porušuje. „Mrzí ma to a pevne verím, že sa to zmení. SaS by sa mohla poučiť z toho, ako sa správala pred ôsmimi rokmi počas Radičovej vlády a k čomu to viedlo,“ dodal.