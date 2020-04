KORONAVÍRUS Zasadá krízový štáb: Premiér hovorí o vážnych opatreniach! Povolili maturity aj štátnice

BRATISLAVA - Na Úrade vlády momentálne zasadá ústredný krízový štáb, ktorý sa zaoberá viacerými problémami. Jednou z najväčších otázok je momentálne to, či opatrenia uvoľňovať, alebo nie. Nepohodnú sa na tom ani premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík. Profesor Vladimír Krčméry pred rokovaním krízového štábu uviedol, že školy by sa mali otvárať.

na Ústrednom krízovom štábe momentálne rokujú jeho členovia, prítomní sú aj ministri a premiér

slovenská ekonomika sa kvôli pandémii koronavírusu prepadne o viac ako 7 %

premiér matovič uviedol, že sa na krízovom štábe budú zaoberať veľmi vážnymi opatreniami

hlavný hygienik povolili konanie maturít, štátnic či prijímacích skúšok

VIDEO Minister školstva o povolení maturít a štátnic

16:17 Konkrétny termín maturít rezort ešte nevie. V priebehu budúceho týždňa by chceli oznámiť, kedy a ako sa budú realizovať prijímacie skúšky. O týždeň neskôr by mali informovať o podrobnostiam k maturitám.

16:15 Personálne, technické a hygienické možnosti sa budú zisťovať u viac ako 600 škôl. „Musíme zistiť, či je možné zabezpečiť tieto opatrenia,“ uviedol šéf rezortu školstva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:14 Prijímacie skúšky a maturity sa budú konať v inom režime. „Už zajtra sa na jednej z bratislavských škôl budú konať prijímačky online. Samozrejme, nedá sa to na každej škole, ale budeme hľadať spôsoby, ako sa to môže konať,“ uviedol Gröhling. Čo sa týka maturity, aj tam sa uvažuje nad rôznymi formami. „Rátajme s maturitami a rátajme s tým, že sa bude meniť forma a obsah,“ povedal Gröhling s tým, že zažijeme maturity, aké nepoznáme.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:11 Minister školstva Branislav Gröhling túto informáciu potvrdil. Druhým krokom je zistiť, či sa dajú opatrenia realizovať na všetkých školách v danom čase a v danom termíne. „Chcel by som poprosiť verejnosť, žiakov aj učiteľov, aby boli ústretoví,“ uviedol.

16:02 Povolili maturity a štátnice

Hlavný hygienik Ján Mikas vydal nariadenie, na základe ktorého povolil maturity a prijímacie skúšky na stredné školy. Budú však za prísnych nariadení.

15:40 Premiér Matovič uviedol, že na krízovom štábe sa bud ú zaoberať ďalšími opatreniami. „Budú veľmi vážne,“ uviedol.

15:32 Peter Pollák pred krízovým štábom povedal, že už otestovali približne 110 rómskych osád, z toho sa koronavírus potvrdil v štrnástich.

15:25 Štátny tajomník rezortu zahraničia uviedol, že by sa mohlo otvoriť viac hraničných priechodov s Maďarskom. Okrem toho chcú navrhnúť zmeny v návratoch Slovákov. Registrovať by sa mali 72 hodín vopred v prípade, že majú záujem sa vrátiť. Chcú tak zabrániť tomu, aby sa opakovala situácia z Veľkej noci, kedy bolo množstvo ľudí na hraniciach a dlho čakali na odvoz do karanténnych stredísk.

15:00 Od tretej zasadá ústredný krízový štáb, no nie sú na ňom prítomný členovia konzília odborníkov ani členovia permanentného krízového štábu.

Podľa Krčméryho by sa deti mali vrátiť do škôl

Vladimír Krčméry pred rokovaním krízového štábu uviedol, že deti by sa pomaly mohli vrátiť do škôl a škôlok. Dôležité by to pre ne bolo z psychologického hľadiska, aby sa dostali do iného prostredia. Rovnako by bolo dôležité podľa neho aj to, že rodičia, ktorí sú kvôli deťom doma, by sa mohli vrátiť do zamestnania. „Musíme ich dostať z OČR, lebo ich budeme potrebovať,“ vyjadril sa na adresu zdravotníkov, ktorí sú doma s deťmi.

Nedefinoval však, kedy by sa mali školy otvárať. Pripomenul, že niektoré krajiny už k otváraniu škôl už pristúpili. Otázkou je skôr podľa neho to, ktoré stupne budú otvárať ako prvé. „Univerzity a gymnáziá by mali byť posledné,“ povedal odborník. Krčméry sa vyjadril aj k situácii v DSS v Pezinku. Podľa neho je prirodzené očakávať, že choroba prepukne medzi rizikovými osobami. Situácia je podľa neho pod kontrolou. „Z času na čas pribudne skok a zase sa tá situácia znormalizuje. Je to normálna súčasť každej epidémie,“ dodal.