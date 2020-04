Rokovania parlamentu: Návrhy zákonov môžu poslanci predkladať aj bez schváleného harmonogramu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR môžu predkladať návrhy zákonov do parlamentu aj bez schváleného harmonogramu schôdzí. Toto ich ústavné právo je podľa slov tlačového odboru parlamentu zachované. Predtým, ako by mohli byť zaradené do programu schôdze, ale musia byť aspoň 15 dní zverejnené, do programu schôdze ich možno zaradiť alebo doplniť napríklad na návrh troch poslaneckých klubov či predsedu parlamentu.