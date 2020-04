KORONAVÍRUS Cestovným kanceláriám by mali pomôcť pôžičky či odklad termínu zájazdov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje legislatívne zmeny, ktoré by pomohli cestovným kanceláriám preklenúť krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Zákazníci, ktorí už zaplatili za zrušené dovolenky, by mali mať možnosť odložiť si zájazd až o 18 mesiacov, či odstúpiť od zmluvy bez sankcií. Cestovné kancelárie by mohli dostať bezúročné pôžičky, informovalo v stredu MH SR.