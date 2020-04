KORONAVÍRUS Slovensko by mohlo čoskoro zvýšiť počet odberných miest, tvrdí Krajčí

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

Zdroj: SITA/Jana Birošová

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo čoskoro zvýšiť počet odberných miest nového koronavírusu z aktuálnych 29 na približne 100. Stať by sa tak malo počas budúceho týždňa. V sobotu to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).