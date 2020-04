KORONAVÍRUS Štát začal s testovaním Rómov na prítomnosť nového koronavírusu

"Tak, ako sa vracali mnohí ľudia do väčšinovej spoločnosti, ktorí pracovali v zahraničí, tak aj mnohí rómski obyvatelia pracovali v zahraničí a môžu so sebou priniesť vírus. Jeho šírenie v komunitách bude úplne odlišné ako vo väčšinovej spoločnosti. Kým vo väčšinovej spoločnosti nakazí jeden človek, ktorý je pozitívne testovaný, približne 1,6 človeka, v rómskych komunitách to šírenie bude oveľa rýchlejšie," uviedol expert OĽaNO na rómsku problematiku a člen ústredného krízového štábu Peter Pollák.

Tí, u ktorých sa nový koronavírus potvrdí, ostanú v karanténe. Rokuje sa so samosprávami, aby zriadili karanténne miesta. "V prípade, že nájdeme pozitívne testovaného, tak sa vrátime do lokality a budeme hľadať kontakty, aby sme mali nákazu čo najskôr pod kontrolou," vysvetlil Pollák. Doplnil, že v obciach, kde žijú Rómovia, je zložitejšie dodržiavať domácu karanténu, keďže na jednom mieste je vysoká koncentrácia ľudí.

Zdroj: TASR/ Milan Kapusta

Podľa splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej komunikujú so samosprávami, aby poskytli adekvátne podmienky a podporu testovania. "Náš úrad, žiaľ, nemá žiadnu finančnú disponibilitu na to, aby poskytol materiálne alebo technické vybavenie priestorov v prípade, že bude nutné urobiť individuálnu karantenizáciu," povedala.

Testovanie zabezpečujú Sily pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR a vojenskí zdravotníci spolu s organizáciou Zdravé regióny. Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko povedal, že postupne budú testovať v 33 lokalitách, ktoré stanovila vláda. "Pre naše jednotky táto aktivita nie je nová, robievame ju štandardne, hlavne v operáciách medzinárodného krízového manažmentu," vysvetlil Zmeko s tým, že celú operáciu nazvali Karusel. Je do nej zapojených celkovo 150 vojakov, v Jarovniciach ich bolo takmer 20.

Starosta Jarovníc Florián Giňa je s testovaním spokojný. Ako povedal, o pár dní budú vedieť, či je v obci niekto nakazený. "Touto cestou chcem vyzvať starostov samospráv, kde by mali testovať, že sa nemajú čoho báť. Nech ľudí podporia, je to normálne testovanie, aby si majorita nemyslela, že Rómovia sem niečo doniesli," povedal.

V Jarovniciach dostali zdravotníci zoznam 38 ľudí, ktorých na testovanie odporučil starosta. "Spolupráca s nimi je na úrovni. Denne by sme mali v priemere odobrať 50 vzoriek testov. Prichádzajú maximálne dvaja ľudia, takže je to vcelku bezpečné," dodal Marek Demčák z vojenskej poľnej nemocnice. V sobotu (4. 4.) bude testovanie pokračovať v meste Trebišov a obciach Smižany, Kecerovce a Zborov.