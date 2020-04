Strach o politikov: Karanténa pre poslancov nad 65 rokov? Jarjabek opísal neúčinné opatrenia v NRSR

BRATISLAVA - Dvaja členovia vlády a 14 poslanci parlamentu patria do rizikovej skupiny seniorov nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrození koronavírusom. No nich sa zjavne opatrenia vlády, aby sa zostali doma a vyhýbali sa ľuďom, netýkajú. Zostať doma izolovaní od ľudí neplánujú.

"Pre Slovensko by bolo lepšie, keby do karantény išiel Igor Matovič. A najlepšie nastálo,“ reagoval poslanec a podpredseda klubu Smer – SD Dušan Jarjabek, ktorý sám patrí do tejto rizikovej skupiny. Je presvedčený, že opatrenia v parlamente sú absolútne nedostatočné. Parlament, rovnako ako aj vláda rokujú a schvaľujú zákony nepretržite. Poslancom parlamentu každý deň pri vstupe do budovy merajú teplotu.

„Včera mi namerali 35,4. Išiel som z garáže a pár minút po vonku. Tak je logické, že keď je vonku zima, tak mi namerajú takúto teplotu,“ povedal Jarjabek zo Smeru – SD. Práve v tomto klube je až päť poslancov, ktorí patria do rizikovej skupiny. Ostať doma však ani jeden z nich neplánuje. Jarjabek argumentuje tým, že dostali mandát od voličov a nemôžu zostať doma. Žiadne odporúčania nedostali a nikto nerieši, kto má koľko rokov. Má však strach, že akonáhle sa potvrdí len jeden pozitívny poslanec na koronavírus, čo bude ďalej.

„Pôjdeme na minimálne dva týždne do karantény a všetci? Či ako to bude? Veď parlament je srdcom krajiny, nie vláda,“ tvrdí podpredseda klubu Smer – SD. Sám navrhuje, aby sa v tejto krízovej situácií parlament rozdelil, napríklad na polovicu. Aby pomery, tak ako v parlamente sú, zostali zachované, ale keby sa čokoľvek stalo, aby ďalší poslanci (teda druhá časť) boli pripravení v zálohe zasadnúť do lavíc a schvaľovať zákony. Tak ako je to na divadelných predstaveniach. Keď sa čokoľvek stane, nastupujú iní herci, ktorí postavy majú naštudované.

Jarjabkovi vadí Matovičove vystúpenia v parlamente a na verejnosti. Nespráva sa ako štátnik a predseda vlády. „Stal sa z neho veľký zjednotiteľ, ale zjednotiteľ proti sebe. Už sú na neho naštvaní odborári, tripartita, občania, ktorí od neho veľa očakávali. Jeho plačovky, nie tlačovky, spôsobujú len nervozitu,“ dodal Jarjabek. Podľa našich informácií ani ostatní poslanci nad 65 rokov neriešia v parlamente špeciálne opatrenia. Snáď len to, že počas rozpravy v pléne, sú poslanci roztrúsení po celej budove parlamentu a všetci sa stretávajú v sále len na hlasovaní.

Minister Budaj má väčší strach o poslancov ako o vládu

Aj vláda Igora Matoviča má medzi sebou seniorov nad 65 rokov, ktorí denne celé hodiny sedia na vláde. Sú to dvaja ministri Ján Mičovský, ktorý je ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ján Budaj (minister životného prostredia). A práve ten nám potvrdil, že toto obdobie je aj pre neho veľmi náročné. Podľa neho nová vláda bola pripravená na prijímanie protikorupčných krokov, no musia teraz riešiť opatrenia v súvislosti s pandémiou.

„Pred takou výzvou by mal byť každý politik pripravený uniesť aj riziká, ktoré plynú z pandémie COVID19. Kde kto môže počas pandémie ostať home ofice, ale vláda, tá musí fungovať,“ reagoval pre topky.sk minister Ján Budaj. Doplnil, že veľa ľudí má na ich ministerstve homeoffice a je s mnohými z nich stále v kontakte. Riziko nákazy samozrejme berie vážne.

Rovnako ako Jarjabek, aj on má obavy o poslancov.

„Myslím si, že oveľa viac než členovia vlády, môžu byť dnes ohrození poslanci NRSR, ktorí rokujú v pléne, tzn. v počte 150, k čomu treba pripočítať aj poslaneckých asistentov a pracovníkov NRSR. Verím, že čím skôr príjmu dočasné opatrenia, aby nemuseli rokovať a hlasovať v pléne,“ dodal nový šéf rezortu životného prostredia.



Poslanci NR SR nad 65 rokov:

Smer – SD (5 poslancov)

Dušan Jarjabek 67

Vladimír Faič 71

Dušan Galis 70

Stanislav Kubánek 68

Dušan Muňko 75

OĽaNO (4 poslanci)

Ján Kerekréti 76

Anna Remišová 70

Vladimír Zajačik 71

Anna Záborská 71

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (2 poslanci)

Jozef Šimko 68

Magdaléna Sulanová 67

SaS (2 poslanci)

Alojz Baránik 65

Peter Osuský 66

Za Ľudí (1 poslanec)

Ján Benčík 71