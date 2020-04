KORONAVÍRUS Z USA a Kanady doviezli dve lietadlá uviaznutých Maďarov i občanov Slovenska

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v tejto súvislosti povedal, že prebieha najväčšia repatriačná akcia v dejinách Maďarska. Doteraz vláda pomohla vrátiť sa do vlasti 5500 maďarským občanom. "V zahraničí je ešte uviaznutých niekoľko tisíc Maďarov. Pracujeme na ich dopravení domov, možnosti sa ale stále viac zužujú," konštatoval Szijjártó vo štvrtok pre agentúru MTI.

Lietadlá Airbus A321neo spoločnosti Wizz Air odleteli v utorok z Budapešti a s technickým medzipristátím v islandskom Keflavíku smerovali do Toronta, Chicaga, Miami, New Yorku a Los Angeles. Podľa leteckého servera simpleflying.com išlo o prvý transatlantický let lietadiel nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air.