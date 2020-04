KORONAVÍRUS NR SR o opatreniach pre COVID-19 z dielne MV rozhodne v zrýchlenom režime

Vládny návrh zákona predpokladá, že policajti i príslušníci Hasičského a záchranného zboru by mohli mať počas krízovej situácie pre pandémiu nového koronavírusu nárok na platené voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa či zverenej osoby.

Zmeny by sa mohli dotknúť aj vydávania dokladov. Obmedziť by sa mohlo prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch, nemuseli by sa tiež prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov.

Ak občianskym preukazom skončila platnosť, mali by určitú dobu platiť aj po skončení krízovej situácie. Ak sa počas tohto obdobia vybavovali nové preukazy, majú sa doručiť na adresu občana. Obmedziť sa má aj prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu a vybavenie vodičských preukazov.

Obecné zastupiteľstvá by mohli zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie, alebo hlasovať listinnou či elektronickou formou, tzv. per rollam. Prerušiť by sa mohlo aj plynutie niektorých lehôt týkajúcich sa obcí a samospráv.