Poslanci zatiaľ koaličnú dohodu nepodpísali: Je to technikália, neriešim, tvrdí premiér

BRATISLAVA - Ani jeden poslanec Národnej rady (NR) SR ešte nepodpísal koaličnú dohodu. V stredu to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý po podpise dohody koaličnými partnermi avizoval, že by chcel, aby sa k podpisu pridali aj koaliční poslanci. Podľa vlastných slov to teraz nerieši a má iné priority, pripustil, že poslanci napokon dohodu možno neodpíšu.

"Je to technikália, osobne to neriešim. (...) Mám iné priority, je to čerešnička na torte," povedal v tejto súvislosti Matovič. Za základ označil, že dohodu podpísali predsedovia koaličných strán. Zdôraznil, že dohoda je tak platná.

Premiér dodal, že poslancom chceli dať možnosť koaličnú dohodu podpísať. Podľa jeho slov by tak mohli urobiť vo štvrtok (2. 4.). Na otázku, či chcú dohodu podpísať všetci poslanci, odpovedal, že to nerieši. Pripustil, že pre hygienické opatrenia a ďalšie okolnosti by napokon poslanci dohodu vo štvrtok podpísať nemuseli.