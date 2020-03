VIDEO Premiér Matovič o predpoklade ďalšieho šírenia koronavírusu: Pribudlo 27 prípadov nákazy

BRATISLAVA - Pôvodne mal vrchol pandémie nastať v stý deň od prvého nakazeného koronavírusom. Podľa nového modelu sa vrchol pandémie posúva o desať dní a nastať by mal v polovici júla. Premiér Igor Matovič na dnešnej tlačovej konferencii informoval o predpoklade ďalšieho šírenia koronavírusu.

VIDEO Brífing premiéra Igora Matoviča

Na Slovensku pribudlo 27 nových prípadov koronavírusu

Premiér Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii informoval spolu s Martinom Smatanom z Inštitútu zdravotnej politiky o predpoklade ďalšieho šírenia koronavírusu na Slovensku. Poobede bude vláda pokračovať v rokovaní. „Opatrenia, ktoré sme zaviedli, nie sú svojvolné. Tie opatrenia sú preto, aby sme sa chránili navzájom medzi sebou a aby sme chránili dôchodcov,“ uviedol premiér.

Matovič uviedol, že včera pribudlo 27 nových prípadov koronavírusu, u 661 ľudí bol výsledok testu negatívny. „Čo nie je až také pozitívne je, že 9 ľudí z 27 malo nad 60 rokov,“ uviedol premiér Matovič. „Doteraz títo ľudia až tak výrazne neboli zastúpení. Dúfam, že je to len taká výnimka,“ uviedol premiér. Ako pripomenul, práve táto veková kategória je najviac ohrozená. Celkovo bolo testovaných 688 vzoriek

Zdroj: MZ SR

Opatrenia sa javia ako účinné

Opatrenia, ktoré boli prijaté na zastavenie šírenia koronavírusu, sa javia ako účinné. Ak ich bude Slovensko vedieť dlhšie dodržiavať, mohlo by zaradiť medzi päť krajín, ktoré najlepšie zvládli pandémiu nového koronavírusu, uviedol riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana. Aktuálne sa čaká vrchol nákazy na 110. deň a nakazených bude 3,2 % obyvateľov Slovenska.

Vrchol pandémie sa očakáva o 110 dní

Vrchol pandémie nového koronavírusu sa na Slovensku očakáva o 110 dní. Pľúcnu ventiláciu vtedy bude potrebovať približne 1000 ľudí a okolo 7000 ľudí bude hospitalizovaných so závažnejšími príznakmi ochorenia COVID-19. Včera to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že takýto vývoj sa očakáva vtedy, ak budú platiť súčasné opatrenia na zníženie šírenia nákazy.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pôvodné predikcie Inštitútu zdravotnej politiky hovorili o vrchole v stý deň. Predikčný model šírenia nového koronavírusu na Slovensku každodenne aktualizujú, hovorí Krajčí. „Nahrávame doň nové údaje a takisto, ak vláda prijme nejaké opatrenia, tak aj tie menia tú krivku,“ uviedol. Minister dodal, že na model sa netreba pozerať tak, že to je "zákon" a tak to naozaj bude. „Všetky údaje, ktoré tam vidíme, tak si dávame 40-percentnú zábezpeku, aby tie opatrenia, ktoré prijmeme, neboli dizajnované na tie počty, ale mali sme aj garanciu, že to nevyjde presne,“ uvádza Krajčí.

Šírenie ochorenia však bude závisieť aj od toho, ako sa budú ľudia správať a aké opatrenia ešte prijme vláda, podotkol šéf rezortu. „Pre nás je dôležité, aby sme dokázali pripraviť zdravotný systém a podľa kondície našich zdravotníckych zariadení manažovali celú krajinu v prípade epidémie,“ povedal Krajčí.