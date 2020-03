Ravasz vyzval Matoviča, aby mu buď dal dôveru, alebo ho odvolal

„Nenúťte nám niekoho, lebo niekto má dnes funkciu. V tomto štáte malo mnoho ľudí funkciu a boli absolútne neschopní v tej funkcii. A my vidíme, v akom stave sme ten štát prebrali,“ povedal na tlačovej besede Matovič. Podľa premiéra Ravasz nerozumie problémom rómskych komunít tak ako Pollák, ktorý pochádza z prostredia rómskej komunity.

„Igor Matovič ma dnes verejne obvinil, že nerozumiem téme rómskych komunít, najmä preto, lebo nie som Róm. Je to deň potom, ako mi Peter Pollák po konštruktívnom pracovnom stretnutí oznámil, že zatiaľ chcú so mnou spolupracovať,“ napísal Ravasz na sociálnej sieti. Premiéra vyzval, aby mu buď dal svoju dôveru, alebo ho z funkcie splnomocnenca vlády pre rómske komunity odvolal. „Na podobné útoky nemienim teraz reagovať, je čas krízy, nie kampane. Moje výsledky a odbornosť vie posúdiť každý, kto sa do témy vyzná. Pokojne nech sa spýta,“ dodal Ravasz.