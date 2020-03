KORONAVÍRUS V rámci repatriácie priletelo z USA na Slovensko 278 pasažierov

"Z uvedeného počtu bolo 162 občanov SR, z ktorých 119 bolo umiestnených do karanténnych zariadení v Gabčíkove a v Liptovskom Jáne a 43 mladistvých osôb bolo umiestnených do domácej karantény," uviedla Bárdyová. Dodala, že okrem slovenských občanov sa na palube lietadla nachádzali aj štátni príslušníci Českej republiky, Slovinska a Maďarska. Tí boli následne v spolupráci so zastupiteľskými úradmi ich krajín na Slovensku prevezení do svojich domovských krajín.

Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ podľa Bárdyovej úzko spolupracoval so zastupiteľskými úradmi zúčastnených krajín a naďalej pokračuje v súčinnosti so zainteresovanými stranami v repatriácii občanov SR. "Pri tejto náročnej činnosti sú využívané aj ďalšie policajné útvary, ako je napríklad špeciálne dopravné oddelenie, známe ako Puma, a Útvar osobitného určenia Prezídia PZ, známy ako Lynx Commando," dodala Bárdyová.