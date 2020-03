KORONAVÍRUS Kľúčové vyhlásenie premiéra Matoviča: Vybudujú odberné miesta, začína masívne testovanie

Na tlačovom brífingu budú prítomní tiež Peter Lednický z Asociácie laboratórií Slovenska, Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka VŠZP a ďalší predstavitelia poisťovní, minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik Ján Mikas a členovia permanentného krízového štábu.

NAŽIVO Brífing premiéra Igora Matoviča

13:22 Na Slovensku máme dvoch oficiálne vyliečených pacientov

Oznámil to minister zdravotníctva Marek Krajčí. Čo to znamená? Pacient bol pozitívne testovaný na koronavírus, liečil sa v nemocnici alebo v domácej karanténe. Následne sa u neho prestali prejavovať príznaky a bol už bez akýchkoľvek prejavov. Po tom ešte musí byť dva týždne v karanténe bez príznakov a dvakrát testovaný negatívne. Vtedy to podľa šéfa zdravotníctva znamená, že pacient je vyliečený.

13:05 Cena je šesť eur za prvé štádium odberu, druhé štádium testovania stojí 42 eur.

12:58 Premiér povedal, že odberné miesto by malo byť pred každou nemocnicou a nebudú teraz pozerať na „päť korún“, či ušetria niekde, alebo nie. „Ideálne je, aby to odberné miesto bolo v každom okresnom mieste,“ povedal Matovič.

12:52 Bude to riadený proces

„Nie že ktokoľvek sa chce testovať môže prísť, ale musí to byť určený na základe jasných medicínskych pravidiel. Ak zistíme, že takých ľudí máme málo, tak potom systém otvoríme aj pre ľudí, ktorých sa chcú otestovať len preventívne,“ povedal premiér.

12:50 „Chcem požiadať všetkých občanov, aby nepoľavili a dodržiavali všetky opatrenia a postupy,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Zdroj: Topky/Maarty

12:44 K dnešnému dňu je kapacita testov súkromných laboratórii okolo tisíc testov. Každým dňom sa majú zvyšovať. „Som si istý, že v priebehu pár dní sme schopní zvýšiť na tritisíc denne, možno aj viac,“ povedal Peter Lednický.

12:42 Masívne riadené testovanie

„Spúšťame masívne riadené testovanie všetkých rizikových skupín ľudí, u ktorých chceme dokázať potenciálnu nákazu a zabezpečiť čo najväčšie šance na vyliečenie,“ povedal minister zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Maarty

12:38 Minister zdravotníctva Marek Krajčí je rád, že vláda na čele s premiérom tak razantne bojuje s koronavírusom. „Potrebujeme začať testovať aj ľudí, ktorí potrebujú absolvovať neodkladné operácie. Poterbujeme zabezpečiť aj testovanie zdravotníkov a ľudí, ktorí zabezpečujú kritickú infrašktruktúru v zdravotníctve,“ povedal Krajčí.

12:37 Matovič chce v čo najskoršej dobe zvýšiť počet testovaných. „Spúšťame tento proces od zajtra, s tým aby sme v čo najkratšej dobe boli schopní zvýšiť testovanie na maximálnu kapacitu,“ povedal Matovič. Chcel by to dosiahnuť do týždňa, no nekonkretizoval, kedy by sa ten počet mal zvýšiť. „Nerobíme rozdiely, či súkromník, alebo štát. Všetci to robia v dobrej viere, aby sme spojili sily a koronu porazili čo najskôr.“

Zdroj: Topky/Maarty

12:36 Zberné miesta musia byť bezpečné pre zdravotníkov i pre človeka, ktorému odoberajú vzorku aj pre ostatných.

12:35 Vybudujú zberné miesta

Pred každou nemocnicnou na Slovensku sa zriadi odberné miesto. „Urobíme to spoločnými silami. Dohodli sme sa na férovej cene pre štát,“ uviedol premiér s tým, že tam, kde ich môže spraviť súkromník, spraví odber súkromník. Podobne to platí aj pri štáte či armáde, čo sa odberu vzoriek týka.

Zdroj: Topky/Maarty

12:32 Matovič oznámil, že dospeli k dohode. „Do systému zapojíme aj asociáciu súkromných laboratórií.“ Premiér uviedol, že ich zapájajú preto, lebo menia aj systém odoberania vzoriek.

12:31 Každá jedna krajina, ktorá dobre zvláda koronavírus, testuje ľudí masívne. „Nie však rýchlotestami, ktoré odhalia chorobu, až keď prepukne naplno, ale regulérnymi testami,“ povedal premiér. Doteraz všetci, ktorých testovali na Slovensku a bol u nich potvrdený koronavírus, boli testovaní genetickými testami.

12:29 Igor Matovič na úvod poďakoval všetkým ľuďom, s ktorými spravil zásadné rozhodnutie. „Snažili sme sa nájsť najlepší model a spôsob toho, aby sme zásadným spôsobom zvýšili počet testovaných na Slovensku,“ povedal premiér.

Zdroj: Topky/Maarty

Riešil sa spôsob, ako zabezpečiť súkromné laboratóriá do testovania

Na Úrade verejného zdravotníctva včera prebiehalo rokovanie. Riešiť sa mal spôsob, ako zabezpečiť zapojenie súkromných laboratórií do testovania a ako od nich zabezpečiť prenos informácií. Od stredy posilnil nonstop krízový štáb aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. Na problematiku a riešenie Covid-19 v rómskych osadách majú byť v permanentnom krízovom štábe určení dvaja ľudia.

Permanentný krízový štáb

Vláda SR zriadila v pondelok permanentný krízový štáb, v ktorom bude Peter Škodný, Robert Mistrík, Peter Visolajský a Vladimír Krčméry. Matovič opäť avizoval, že chce čo najviac zvýšiť kapacitu testovania vzoriek. „Keď chceme dosiahnuť čo najväčší skríning, musíme zapojiť aj súkromné laboratóriá,“ uviedol. Ako konštatoval, keď bol doteraz urobený odber, vzorka šla na druhú stranu republiky. Pri využití kapacít súkromných laboratórií by cestovala na krátku vzdialenosť, čo by mohlo mať aj ekonomické výhody.

Bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík je opatrný pri vyjadreniach, koľko testov dokážeme v najbližšej dobe urobiť. Najprv je podľa neho potrebné urobiť revíziu, čo štát dokáže. Poukázal tiež na to, že štát musí povedať, kde sú testy najdôležitejšie, pretože ich počet nie je neobmedzený. Nevyhnutný je podľa neho systém, podľa ktorého sa bude testovať. „Ak by testovali súkromné laboratóriá, je potrebné, aby ich koordinoval štát,“ dodal.