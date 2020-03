ONLINE Zasadanie parlamentu: Poplach v pléne, podozrenie na koronavírus narušilo začiatok schôdze

skončila druhá schôdza Národnej rady SR v tomto volebnom období, nasledovať bude mimoriadna tretia schôdza parlamentu

poslanecký sľub zložilo 19 náhradníkov za poslancov, ktorí odišli do vlády ako ministri a štátni tajomníci

zvyšnými podpredsedami parlamentu sa stali Milan Laurenčík (SaS) a Peter Pellegrini (Smer)

bol schválený procedurálny návrh, aby sa vystúpenie v diskusii pre každého rečníka skrátilo na dve minúty na jedného rečníka

Richard Raši sa stal predsedom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, Peter Žiga predsedom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Ľuboša Blahu opäť nezvolili za predsedu výboru pre ľudské práva a rovnako ani Mariana Kotlebu za šéfa výboru pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva

Rokovanie na 2. schôdzi parlamentu

15:31 Podľa SaS je Baránik preventívne doma, pretože jeden z členov rodiny prejavuje mierne príznaky tejto choroby.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

15:24 Baránik ani jeho dcéra nemajú potvrdené toto ochorenie. "Pán Baránik zostal doma, čo hodnotím ako správne rozhodnutie," pokračuje Kollár po zasadnutí grémia.

15:05 Začala sa tretia mimoriadna schôdza. Kollár zvoláva grémium z dôvodu podozrenia, že poslanec Alojz Baránik má byť údajne pozitívne testovaný na koronavírus. Kollár zvolal okamžite grémium s tým, že on takúto informáciu nemá. Ľubomír Vážny ho na to vyzval so slovami, že je tu vysoké riziko nákazy medzi 150 poslancami parlamentu.

13:43 Totalitný valec pokračuje. Takto poslanec Ľuboš Blaha komentoval svoje nezvolenie za predsedu ľudskoprávneho výboru parlamentu. Nezískal dostatok hlasov ani v opakovanej voľbe. Podľa Blahu vládne strany nerešpektovali dohodu o rozdelení postov predsedov výborov. Nevedel povedať, či Smer-SD bude ďalej trvať na jeho kandidatúre. V klube sa o tom podľa Blahu poradia. (sita)

13:40 Národná rada bude v súvislosti s mimoriadnou situáciou pre šírenie nového koronavírusu zasadať v najbližšej dobe ad hoc, nie v tradičných intervaloch každý mesiac. V utorok to povedal predseda parlamentu Boris Kollár. (tasr)

12:56 Za dnešný deň skladali sľuby títo poslanci:

Sloboda a Solidarita: Radovan Kazda, Miroslav Žiak, Milan Laurenčík, Roman Foltín, Radovan Sloboda

Radovan Kazda, Miroslav Žiak, Milan Laurenčík, Roman Foltín, Radovan Sloboda Sme rodina: Jozef Hlinka, Eva Hudecová

Jozef Hlinka, Eva Hudecová Za ľudí: Marek Antal, Alexandra Pivková, Viera Leščáková

Marek Antal, Alexandra Pivková, Viera Leščáková OĽaNO: Radovan Marcinčin, Marek Šefčík, Juraj Gyimesi, Richard Nemec, Stanislav Kozarec, Vojtech Tóth, Vladimír Zajačik, Peter Cseh, Rastislav Jílek

12:41 Druhá schôdza parlamentu sa oficiálne ukončila.

12:41 Kollár oznamuje, že dnes začne mimoriadna tretia schôdza parlamentu o 15:00.

12:37 Noví predsedovia výborov pozývajú členov výborov na prvotné rokovania v tomto volebnom období. Šéfka zdravotníckeho výboru Janka Cigániková vyzvala poslancov s respirátormi, aby si dali ešte rúško, keďže respirátor podľa jej slov chráni len konkrétnych poslancov a nie ostatných.

12:32 Zvyšnými podpredsedami parlamentu sa stávajú Peter Pellegrini a Milan Laurenčík. Laurenčík dostal 85 hlasov, Pellegrini 95 hlasov. Kuffa dostal len 31 hlasov.

12:31 Prestávka sa skončila, Prichádzajú výsledky o hlasovaniach.

12:00 Tajné hlasovanie je na konci. Prichádza krátka prestávka a spočítanie hlasov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

11:36 Kollár oznamuje, že opätovné hlasovanie po neúspešnom volení predsedov výborov bude prebiehať na nasledujúci deň. Nasledovať bude hlasovanie o pozícii zvyšných dvoch podpredsedov národnej rady, kde su kandidátmi Milan Laurenčík (SaS), Peter Pellegrini (Smer) a Štefan Kuffa (ĽSNS).

11:35 Predsedom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva sa opäť nestal Marian Kotleba. Získal len 42 hlasov.

11:33 Ľuboš Blaha sa opäť nestal v tajnom hlasovaní predsedom výboru pre ľudské práva. Blaha v hlasovaní získal len 52 hlasov.

11:29 Richard Raši sa stal predsedom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Prededom výboru na preskúmávanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu je Peter Žiga.

11:28 Poslanci parlamentu by sa mali po utorkovom zasadnutí vlády opäť zísť na ďalšej schôdzi. Na nej by mali v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať vládne návrhy zákonov. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. "Očakáva sa, že do parlamentu budú doručené tri návrhy na skrátené legislatívne konania z rezortov spravodlivosti, sociálnych vecí a rodiny a z rezortu školstva," uviedol odbor. (tasr)

11:20 Poslankyňa Jana Cigániková (SaS) počas príchodu na ešte nebola rozhodnutá, či podporí Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. „Ešte uvidím,“ poznamenala. Uviedla však, že nepodporí Ľuboša Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru. „Pán Blaha je blázon, tam je problém,“ podotkla. (sita)

Ladislav Kamenický a Ľuboš Blaha Zdroj: TASR - Michal Svítok

11:00 Prebieha tajná voľba predsedov výborov, kde sa rozhodne aj o Ľubošovi Blahovi či Marianovi Kotlebovi. Poslanci sa odobrali za plentu.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

10:40 Poslanci schválili procedurálny návrh Štefana Kuffu (ĽSNS), aby sa vystúpenie v diskusii pre každého rečníka skrátilo na čas faktickej poznámky, teda dve minúty na jedného rečníka. "Proces rokovania sa urýchli," skonštatoval s tým, že je na to vážny dôvod, hoci to mnohí podceňujú. (tasr)

10:01 Náhradníci za poslancov, ktorí odišli do exektutívy, skladajú poslanecký sľub.

O post podpredsedu súperia Pellegrini a Laurenčík

Nominantom SaS na post podpredsedu parlamentu je Milan Laurenčík, za opozíciu kandiduje na tento post bývalý premiér Peter Pellegrini.

Kotleba a Blaha to skúsia opäť

Poslanci tiež majú voliť predsedov a členov zvyšných parlamentných výborov. Na piatkovej ustanovujúcej schôdzi sa nepodarilo zvoliť Ľuboša Blahu za šéfa ľudskoprávneho výboru ani Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. S ich kandidatúrou mali problém viacerí koaliční poslanci. Podľa návrhu programu schôdze, zverejnenom na webe NR SR, sa Kotleba aj Blaha o tieto posty uchádzajú opäť.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Za predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií má podľa návrhu programu kandidovať Richard Raši a za predsedu výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu Peter Žiga.