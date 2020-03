Vláda chce stlmiť ekonomické dopady koronavírusu: Hrozia straty na životoch a obrovské hospodárske škody!

„Veľmi rýchlo o nich bude rokovať vláda a pôjdu na schválenie do parlamentu. Samozrejme, skráteným legislatívnym konaním,“ povedal M. Viskupič. „Práve toto je situácia, keď sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania – hrozia straty na životoch a Slovensku hrozia obrovské hospodárske škody.“

OPATRENIA NA STLMENIE EKONOMICKÝCH DOPADOV KORONAVÍRUSU

1. Vozidlám, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1. 3. do 30. 9., sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace

2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred)

3. Automaticky (bez podávania žiadosti či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020 (aby ten, kto má preplatok, mohol dostať vratku skôr) vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov a tiež posun termínu pre poukázanie 2 % do 30. 6. 2020

4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.

5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 (teda až od okt. 2020) a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní

6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020 bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021. Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky)

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021. Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky) Zdroj: Getty Images

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30. 4. a sumu 50-tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31. 5. 2020

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55 % z hrubého platu, cca 70 % z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9. 3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť/obmedziť prevádzku. Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky)

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky/nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20, resp. 30 zamestnancov na „20, resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5 % zamestnancov k predošlému mesiacu“

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní, 36. Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch – § 20 bod 4

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky

18. Zrušenie všetkých limitov pre odpis daňovej straty

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50 %, 2 roky po splatnosti 100 %)

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl máj, pre maloobchod.