KORONAVÍRUS Nebalené pečivo nepredstavuje podľa pekárov v prípade koronavírusu hrozbu

„Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke ŠVPS SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín.

V posledných dňoch sa podľa pekárov začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. Vo štvrtok sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky.

Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami. Pekári preto neustále apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne a vstupovali do predajní výlučne s ochranou úst a nosa (rúško, šatka, šál), ideálne aj s ochranou rúk v podobe rukavíc.

„Všetci by sme sa mali vyhnúť vyberaniu pečiva a chleba holými rukami a pristupovať k nim s ochranou na tvári,“ vyzvala predsedkyňa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová. Zároveň oslovila všetkých spoluobčanov, aby sa pri nakupovaní správali zodpovedne a ohľaduplne nielen kvôli nebalenému pečivu, ale aj ostatnému tovaru, zákazníkom i obslužnému personálu v predajniach.

Nakoniec dodala, že ak si chce byť spotrebiteľ istý, že sa na pečive či chlebe nenachádza žiaden vírus, stačí ak si ho dá približne na 2 minúty zahriať v rúre na 70 stupňov. „Pečivo by tak malo zostať bez povrchovej kontaminácie a pritom je ešte aj voňavé a chrumkavé,“ dodala Tatiana Lopúchová.

Zdroj: Getty Images

Žiadosť o balenie výrobkov prišla pekárom zo strany obchodníkov. V rámci rokovaní pracovných skupín potravinárskych výrobných zväzov a obchodu však zistili, že tento model by bol zároveň veľmi ťažko zvládnuteľný. Pekárne po celom Slovensku totiž denne vyprodukujú približne 2 milióny rožkov, pričom ich balenie by bolo z hľadiska zabezpečenia ľudských kapacít, logistiky práce a získania obalového materiálu náročné a finančne nákladné.

Podľa zväzu pekárov k tomu nemajú výrobcovia ani prispôsobené výrobné linky a technológie, baliť by sa muselo ručne. „Kapacita dodávok čerstvého pečiva by týmto krokom mohla dramaticky klesnúť. Podľa informácií od našich členov v priemere okolo 50 percent. Čiže naše tvrdenie z posledných dní, že vieme plynulo zásobovať obyvateľstvo základnými pekárskymi produktami, ako sú chlieb a pečivo, by už nebolo pravdou,“ dodala Tatiana Lopúchová.