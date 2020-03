KORONAVÍRUS Zástupcovia novej koalície podporujú opatrenia proti šíreniu vírusu

BRATISLAVA - Zástupcovia novej koalície súhlasia s opatreniami, ktoré prijala dosluhujúca vláda v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vyzvali ľudí, aby boli v tejto krízovej situácii zodpovední a chránili sa, napríklad aj nosením rúšok. Zástupca OĽaNO Eduard Heger, podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár a predseda SaS Richard Sulík to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Podľa Hegera je dôležité, aby bolo zabezpečené fungovanie kritickej infraštruktúry. Hovorí, že v tejto oblasti treba ešte pridať. Navrhuje napríklad zriadenie samostatného webu s informáciami o novom koronavíruse či informačné bloky nasadené do médií. Ľudia potrebujú podľa neho poznať odpovede na svoje otázky.

Strana Za ľudí sa stotožňuje s prijatými opatreniami, ako povedala Remišová. Zároveň by však vláda mohla podľa nej urobiť ešte viac, aby zabezpečila pre ľudí ochranné prostriedky. Myslí si, že by mala napríklad priamo oslovovať firmy s požiadavkou dodania tovarov na ochranu zdravia, ale aj stanoviť fixné ceny rúšok. Zmobilizovať by sa podľa nej mohli tiež diplomati a rokovať s ostatnými štátmi o dodaní týchto prostriedkov.

Kollár ocenil, že sa národ dokáže v krízových situáciách zomknúť. Pochválil promptnú reakciu súčasnej vlády. Informoval, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mu dal prísľub, že o ľudí, ktorí uviazli v zahraničí a nemajú tam kde zostať, sa bude snažiť postarať, napríklad zabezpečením dopravy vládnym špeciálom či autobusmi. Ostro kritizoval ľudí, ktorí šíria dezinformácie alebo zneužívajú rýchlu zdravotnú pomoc.

Podľa Sulíka sa ukazuje, že uzavretie hraníc je jediným rozumným riešením. Za dôležité považuje aj to, aby sa stretli terajší a budúci členovia vlády na plynulú zmenu vlád v súčasnej mimoriadnej situácii.