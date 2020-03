Slovenka Diana po návrate z Talianska zotrela náš systém: Márne telefonáty a zúfalé čakanie doma

BRATISLAVA - Taliansko sa uzavrelo do karantény. Celá krajina sa stáva červenou zónou. Na Slovensku, kde je aktuálne sedem potvrdených prípadov koronavírusu, s hrôzou čítame správy o pribúdajúcich nakazených či mŕtvych v tejto krajine. No Slovenka Diana, ktorá sa na Slovensko vrátila práve z Talianska, kde študuje, všetko vníma inak. Má totiž pocit, že boj s obávaným vírusom je u nás na horšej úrovni.

Diana študuje v talianskej Forlì. Ešte donedávna sa nachádzala na mieste, ktoré patrí k druhému najviac nakazenému regiónu v Taliansku. Jej skúsenosť priblížili Bratislavské noviny.

"Predtým, než som vycestovala z Talianska na Slovensko, nakoľko sa z mesta, kde som bola, stalo takmer mesto duchov, som šla k obvodnej doktorke v Taliansku. Mala som bežné príznaky chrípky, zvýšená teplota, únava. Vravím si, že predsa len sa pôjdem dať skontrolovať, človek nikdy nevie. Budem viac pokojná, keď prídem domov," uviedla Slovenka.

Po tom, ako ju prezrela lekárka, si poležala tri dni doma, neskôr sa jej mala ozvať, či sa stav zhoršil. Ak by sa tak stalo, prišla by priamo k nej domov a vyšetrila ju tak, aby nemusela ísť medzi ľudí.

Z Talianska hlásia takmer 100 obetí koronavírusu. Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Telefonické spojenie s doktorkou podľa Diany vôbec nebolo problematické. Študentka už nemala teploty ani nebola unavená, no keďže plánovala cestu domov, lekárka ju chcela opätovne skontrolovať. Do ordinácie ju vzala napriek tomu, že bolo po 20. hodine. O deň na to Diana smerovala domov spokojná s tým, že nikoho nenakazí. Karanténu však mienila dodržať.

Prvé a potom ďalšie problémy

Po návrate do domoviny najprv Diana spozorovala, že na letisku v Bratislave nemali dostatok dotazníkov v angličtine. No poriadny šok údajne prišiel až neskôr. Jej kamarátka, s ktorou cestovala z Talianska, ju v piatok kontaktovala, že má zvýšenú teplotu.

Postup bol jasný. Nasledoval telefonát na zelenú linku do Trenčína, aby oznámila, odkiaľ prišla a aké má zdravotné problémy. Tie mala síce už týždeň pred odchodom domov, no vírus sa u nej podľa slov Diany nepreukázal ani po vyšetrení.

"Človek si však chce byť istý. Chytím telefón a volám na zelenú linku aj ja. Do Bratislavského kraja. Nezdvíhajú. Volám o hodinu, dve, tri... nič. Obsadené. Volám deň nato. Výsledok ten istý. Nie raz, nie dva. Dokopy som volala 45-krát! Prišiel ten deň. Nedeľa 8.3.2020. Dovolala som sa," opísala Diana.

Diana svoje pokusy dovolať sa spočítala v desiatkach. Zdroj: Getty Images

Odpoveďou napokon bolo, že sa má obrátiť telefonicky na svojho obvodného lekára, ktorý jej má dať odporučenie na vykonanie testov. No dovolať sa bolo znova nemožné. Diana sa teda obrátila na svoju tetu, ktorá na miesto zašla osobne. Doktorka jej však povedala, že odporučenie nedáva. Jej úlohou je vraj usmerňovanie ľudí, ktorí by mali volať na už spomínanú zelenú linku.

Začarovaný kruh

Ďalší telefonát si tiež vyžadoval poriadnu dávku trpezlivosti. Diana opísala, že na zelenú linku sa pokúšala znova dovolať 75 krát. Potom vyskúšala všeobecnú linku Úradu verejného zdravotníctva.

"Zdvihnú mi! Wau! Vysvetlím situáciu, poviem im, že som došla zo zóny, ktorá sa v sobotu večer stala červenou a rizikovou, poviem im, že kamarátka, ktorá so mnou prišla neprestáva mať teploty. No odpoveď? “Mrzí ma to, no ja vám pomôcť neviem. Musíte volať na zelenú linku," opísala Diana.

Ďalšie jej telefonáty boli stále márne. Všetko ešte zhoršil hovor od jej matky, ktorá pôsobí v zdravotníctve. Z nariadenia RÚVZ totiž vyplýva, že ak s ňou bola v osobnom styku, musí byť 14 dní v karanténe, aby ona sama neohrozila pacientov. To je logické. No na druhej strane do práce nesmie až do chvíle, kým jej dcére nevykonajú testy, ktoré nesmú byť pozitívne. Keďže ide o živiteľku rodiny, je náročné čakať.

Tvrdá kritika

Navyše ide podľa Dianinho opisu o akýsi začarovaný kruh. Ani po štyroch dňoch sa totiž podľa jej vyjadrenia pre Bratislavské noviny na žiadne vyšetrenie napriek jej snahe vôbec nedostala.

"A tak sedím doma. Možno s vírusom, možno nie. Vie mi ale niekto povedať, ako ku 8.3.2020, po tejto krízovej situácii, mohli na Slovensku spraviť iba 496 vzoriek na vírus? Samozrejme, že je ľahšie povedať, že v Taliansku je nakazených viac, ak tu nie sme ochotní robiť testy... v Taliansku ich však za prvé tri dni spravili 20 000," dodala študentka.

O reakciu na jej kritické tvrdenia sme oslovili Ministerstvo zdravotníctva SR aj Úrad verejného zdravozníctva SR. Odpoveď sme však zatiaľ neobdržali. Správu budeme neskôr aktualizovať o vyjadrenie oboch inštitúcií.

Nezodpovednosť bude trestaná

Diana sa pokúša vyriešiť problém s tým, aby sa vôbec dovolala na linku, kde sa môže dopátrať k ďalšiemu postupu. No na Slovensku už boli známe aj prípady, kedy ľudia cestovateľskú anamnézu jednoducho zatajili. A to dokonca pred lekármi, ktorí ich ošetrovali.

Od 10. marca sa však za nezodpovednosť bude platiť. "Krízový štáb nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey. V karanténe budú spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur," informovala polícia.

Ochrancovia zákona zároveň upozornili, že vedomé zamlčanie takýchto skutočností môže viesť ku škode, za ktorú tieto osoby môžu niesť zodpovednosť. Polícia teda bude vždy skúmať aj možné vyvodenie trestnej zodpovednosti.

Čo je to karanténa?

byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie

