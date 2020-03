Nechutné VIDEO z bratislavského nákupného centra: Z toho, čo urobil predavač, vám príde zle!

Muž si v nákupnom centre poškriabal zadok a potom išiel obslúžiť zákazníkov.

Zdroj: FB/Stop štátnej mafii

BRATISLAVA - Zdravotníci v čase epidémie koronavírusu upozorňujú ľudí, aby dbali na zvýšenú hygienu a častejšie si umývali ruky, aj napriek tomu, že by to pre nás mala byť samozrejmosť. O to šokujúcejšie je video z jedného nákupného centra v Bratislave.