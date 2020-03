ONLINE Taliansko sa zmenilo na zákazanú zónu: Slovensko zatvára školy, rušia sa akcie a začali platiť mimoriadne opatrenia

BRATISLAVA - Slovensko má po pondelku 7 oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusu. Okrem toho sa v Rakúsku nachádza 4-členná rodina, u ktorej bola nákaza takisto potvrdená. Množstvo miest, obcí a inštitúcií tak včera pristúpilo k opatreniam, ktoré majú zabrániť šíreniu na Slovensku. Taliansko sa medzitým celé uzavrelo do karantény. Situáciu aj dnes sledujeme ONLINE.

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 7 prípadov nákazy, 4 prípady sú v Rakúsku

Taliansky premiér rozšíril obmedzenia platné v Lombardsku na celú krajinu

počet obetí prekonal hranicu 4-tisíc ľudí

možstvo základných, stredných aj vysokých skôl na Slovensku je na dva týždne zatvorených

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

Čo treba vedieť o koronavíruse

9:27 Dnes o 11.00 hod. sa uskutoční zasadnutie zástupcov Krízového štábu mesta na Okresnom úrade v Žiline za účasti ďalších zainteresovaných zložiek a subjektov v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu a ich vzájomnej koordinácie.

9:23 Stredné školy v pôsobnosti Trenčianskeho kraja zostanú zatvorené do 13. marca

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zostanú zatvorené od utorka do piatka 13. marca vrátane, a nie až do 23. marca, ako sa uvádzalo v pôvodnom pondelkovom (9. 3.) príkaze predsedu TSK. Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, v pôvodnom príkaze došlo k preklepu. Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zostanú pre zabránenie šírenia nového koronavírusu zatvorené do 23. marca.

9:22 Dieťa, s ktorým matka čakala na pohotovosti Fakultnej nemocnice v Nitre a zatajila skutočnosť, že sa vrátili z lyžovačky v Taliansku, koronovírus nemá.

9:18 Za zatajenie prenosnej choroby hrozí podľa advokáta Ivana Humeníka pokuta aj trestná zodpovednosť

Ak osoba zatají dôležitú skutočnosť, ako napríklad pobyt v zahraničí, kde je vírus rozšírený, alebo kontakt s osobou, u ktorej bol vírus potvrdený, na základe ktorej by bolo možné predísť k vzniku a šíreniu prenosného ochorenia, dopustí sa podľa advokáta priestupku. Za porušenie oznamovacej povinnosti Úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur. Zároveň Humeník pripomína, že trestný zákon upravuje skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Celú správu si prečítate TU >>

9:15 Od utorka platia tieto opatrenia:

ZÁKAZ organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca.

Ľudia, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, budú pre šírenie nového koronavírusu povinne v domácej izolácii.

V prípade návratu zo spomínaných krajín musí každý povinne ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vypíše práceneschopnosť. Lekári môžu pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia sa budú priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Podstúpiť 14-dňovú karanténu musia aj rodinní príslušníci osôb, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur. Toto opatrenie platí od utorka až do odvolania. Týka sa všetkých s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Výnimky po príchode z kritických krajín majú:

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí cez spomínané krajiny len prechádzajú. Opatrenie sa ich netýka, ani ak tam vykladajú alebo nakladajú tovar, musia však používať respirátory FFP2 či FFP3, obmedziť priamy kontakt s personálom a mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a antibakteriálnym gélom.

Do karantény nepôjdu ani záchranárske posádky prevážajúce pacienta a piloti dopravných lietadiel. Podmienkou je, aby neopustili palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov. V prípade, že sa u takýchto osôb rozvinú akékoľvek príznaky chrípkového ochorenia, majú telefonicky alebo mailom ihneď kontaktovať svojho všeobecného lekára.

09:00 Senica školy zatvorí, Skalica zatiaľ nevidí dôvod

Mestá v Trnavskom kraji pristupujú k preventívnym opatreniam v súvislosti s koronavírusom rôzne. Napríklad Senica sa pridáva k mestám, ktoré zatvárajú svoje materské a základné školy, ale Skalica na to momentálne nevidí žiadny dôvod.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

„V tejto chvíli sme dospeli k záveru, že nie je nutné pristúpiť k zatváraniu našich školských zariadení. Je dôležité, aby nebola vytváraná zbytočná panika a ľudia dodržiavali odporúčania odborníkov, ako sa pred šírením koronavírusu chrániť. Samozrejme, mesto počíta so všetkými možnými scenármi vývoja situácie a bude reagovať bezodkladne,“ povedala Anna Mierna, primátorka mesta Skalica.

08:19 Materské a základné školy v Martine sú od dnešného rána prázdne

Na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR Krízový štáb mesta Martin na svojom mimoriadnom zasadnutí nariadil dočasne prerušiť vyučovanie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

08:08 Školy a škôlky sa zatvárajú aj v Senici

"Situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu nechceme podceniť. RÚVZ nám odporučil minimalizovanie rizík, preto sme pristúpili k zatvoreniu umeleckej školy, centra voľného času, detských jaslí a stopnutiu všetkých krúžkov na školách. Rovnako do konca týždňa bude pre verejnosť zatvorený dom kultúry, plaváreň, športová hala a zimný štadión. Od stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.) budú v rámci preventívnych opatrení zatvorené aj všetky mestské materské a základné školy," informoval o prijatých opatreniach primátor Martin Džačovský.

Zdroj: TASR/Xiao Yijiu/Xinhua via AP

07:51 Po zasadnutí krízového štábu mesta Piešťany prijali predstavitelia mesta opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu

"Riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jednomyseľne prijali odporúčanie primátora a s platnosťou od 11. do 13. marca vyhlásili riaditeľské voľno a uzavreli školy," uviedla vedúca kancelárie vedenia mesta Drahomíra Moretová.

Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach. Zároveň centrum voľného času ruší všetky verejné športové podujatia a základná umelecká škola ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov. Mesto zrušilo všetky kultúrne, športové a iné hromadné podujatia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou na dobu minimálne dvoch týždňov. Takisto sa zatvorili kultúrne inštitúcie pre verejnosť s platnosťou predbežne na dobu dvoch týždňov.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

07:19 Krízový štáb mesta Hlohovec prijal preventívne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu

Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová. V tejto súvislosti primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár z pozície zriaďovateľa vyzval riaditeľky materských a základných škôl v Hlohovci, aby z preventívnych dôvodov udelili žiakom riaditeľské voľno od utorka do piatka 13. marca.

Zdroj: SITA/AP/Hassan Ammar

06:31 Po celom svete je už nakazených 114 448 ľudí. Koronavírusu podľahlo 4026 osôb, vyliečilo sa ich už viac ako 64-tisíc.

Zdroj: SITA/FTV via AP

06:00 Mimoriadna situácia v Taliansku

Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu. Informovala agentúra AP. "Naše zvyky sa musia zmeniť, musia sa zmeniť teraz, všetci sa musím niečoho vzdať pre dobro Talianska," vyhlásil Conte s tým, že avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno. "Celé Taliansko sa stáva červenou zónou," dodal.

Pozastavené bude konanie všetkých športových podujatí vrátane futbalových zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Bude obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia. Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla.

Zdroj: SITA/AP

Taliansko za posledných 24 hodín zaregistrovalo 97 nových úmrtí na koronavírus nového typu. Počet obetí nákazy tak v Taliansku stúpol na 463, ako v pondelok oznámila tamojšia vláda. Talianske úrady už celkovo zaznamenali 7985 nakazených, čo oproti nedeli predstavuje nárast o 610 prípadov.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.