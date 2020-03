Aj v budúcnosti sa budú objavovať rôzne vírusy či koronavírusy, tvrdí odborníčka

BRATISLAVA – Tým, že sa ničí životné prostredie, sa dá predpokladať, že aj v budúcnosti sa budú objavovať rôzne vírusy či koronavírusy. Ľudia totiž častejšie prichádzajú do kontaktu so zvieratami a za svoje konanie môžu "zaplatiť". Uviedla to Tatiana Betáková z Biomedicínskeho centra (BMC) SAV a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

"Tým, že ničíme životné prostredie, prichádzame častejšie do kontaktu so zvieratami a môžeme očakávať, že za to zaplatíme. Vírus u zvierat je a ak príde ku kontaktu, má vírus schopnosť, že sa za istých okolností dokáže adaptovať na nového hostiteľa," skonštatovala Betáková. Ide podľa nej o "bežnú, normálnu vec," ktorá sa stávala v minulosti, deje sa v súčasnosti a bude sa stávať aj v budúcnosti.

Príkladom boli napríklad pandemické vírusy chrípky, SARS či ebola, ktorú sa darí držať na africkom kontinente pod kontrolou. Či a ako môže aktuálny koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ďalej mutovať, sa podľa nej odhadnúť nedá. Možnosť tu však je. "Je to RNA vírus, čiže nie je tak stabilný ako DNA vírusy. Kapacitu mutovať má," poznamenala s tým, že ľudia by mali byť rozumní a chápať dôvod zatvárania divadiel či rušenia spoločenských akcií.

Taktiež sa neodporúča zdržiavať sa niekde vo veľkom počte. Dôvody na to sú. "Čím viac nositeľov vírus má, tým viac sa môže množiť a môže mutovať. A my nevieme, akým spôsobom bude mutovať," povedala Betáková. Nový koronavírus sa šíri podobne ako vírus chrípky, čiže aerosólom a nakazený človek môže uvoľniť vírusové častice kýchnutím či kašľaním.

Uvedomiť si však treba, že vírus môže zostať aj na kontaminovaných povrchoch, preto sa aktuálne neodporúča zbytočné podávať ruky. "Keď máte kontaminované ruky, prípadne si podáte ruku s človekom, ktorý si práve kýchol do rúk a vy sa následne dotknete nosa, úst či očí, môžete sa nainfikovať," podotkla s tým, že neodporúča ani objímanie, keďže sa odporúča dodržať osobný odstup najmenej jeden meter.

Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV na svojej webovej stránke zverejnil viacero odporúčaní, ktoré by mali ľudia dodržiavať. Ide napríklad o dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu a používať papierové vreckovky, ktoré treba po použití vyhodiť do uzatvorenej nádoby.

Neodporúča sa ani zdieľané používanie uterákov, riadov či iných osobných predmetov s členmi rodiny. Na čistotu treba dbať aj v prostredí, v ktorom sa človek pohybuje. "Treba si uvedomiť, že vírus, podobne je to pri chrípke, môžu prenášať aj ľudia, ktorí nemajú vyvinuté symptómy, prípadne majú veľmi slabé symptómy," doplnila Betáková.