VOĽBY 2020 OĽaNO stál jeden hlas len pár eur, Most-Híd až dve desiatky

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič prichádza na povolebnú diskusiu víťazov volieb

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - Jeden hlas, ktorý slovenský volič poskytol víťazovi sobotňajších parlamentných volieb hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), vyšiel matovičovcov približne na tri eurá. Vyplýva to z počtu hlasov, ktoré hnutie vo voľbách získalo, a to 721 166 a nákladov na kampaň, ktoré organizácia Transparency International Slovensko (TIS) odhaduje na 2,1 milióna eur. Cenovo rovnako vyšli hlasy stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), a to 0,65 milióna eur za 229 660 hlasov a hnutie Sme rodina (0,8 milióna, 237 531 hlasov).