VOĽBY 2020 Mistrík reaguje na výsledky parlamentných volieb: Gratulácia, stranám nič nedaroval

BRATISLAVA - Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer-SD s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Na tie zareagoval aj bývalý kandidát na prezidenta SR Robert Mistrík.

"Gratulujem Igorovi Matovičovi a celému OĽaNO k zaslúženému víťazstvu," uviedol na sociálnej sieti Robert Mistrík, pričom rovnako zablahoželám stranám demokratickej opozície, ktoré sa dostali do parlamentu. "Fico je porazený, ide do opozície, Danko naveky ostane už len na smiech, Bugár v politike skončil a to sú úžasné správy," pokračoval Mistrík, ktorý si servítku cez ústa nedával. Mrzí ho, že sa do parlamentu sa nedostala koalícia PS-Spolu, v čom vidí príčinu v Michalovi Trubanovi. "Zlyhal na plnej čiare," dodal.

"Spájanie malo zmysel, efekt snehovej gule funguje. Voliči od strán demokratickej opozície žiadali len jedno a to spojenie. Keď toho neboli schopní, volič to vyriešil za nich a pridal sa na stranu jednoznačného víťaza. Volič je kráľ a jeho vôľa bude vládnuť krajine najbližšie 4 roky," pokračoval Mistrík.

Robert Mistrík Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mistrík dodal, že tieto voľby aj ukázali, že "tradičné médiá upadajú nielen ekonomicky, ale výrazne upadá aj ich vplyv. Keď sa tak pozrieme na prvých 5 zo 6 strán, ktoré sa dostali do parlamentu, keď si tak spomeniem, ako mnohé médiá išli po víťaznej strane, keď si tak uvedomím, akú medvediu službu urobili PS-Spolu niektoré periodiká, mám pocit, že politici si nemusia robiť ťažkú hlavu z toho, čo o nich píšu alebo hovoria takzvané mienkotvorné médiá," uviedol s tým, že tento nedobrý trend obnáša veľa rizík, ale vývoj nezastavíš.

Podľa neho žijeme v zaujímavvch časoch nebezpečia a neistoty, ale sú viac otvorené pre kreatívnu energiu ľudí viac, ako kedykoľvek predtým. "Slovensko sme ubránili, nepokazme to," ukončil výzvou svoju reakciu na výsledky volieb do Národnej rady SR.

Víťazom volieb je OĽaNO

Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer-SD s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do parlamentu by sa mala dostať aj ĽSNS so 7,98 percenta hlasov, strana SaS so 6,20 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,76 percenta hlasov. Tesne pred bránami parlamentu ostala koalícia PS-Spolu, ktorej sa len tesne nepodarilo získať sedem percent hlasov, celkovo dostala 6,94 percenta. Neuspelo ani KDH, ktoré získalo 4,65 percenta hlasov.

Do parlamentu sa nedostane Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 3,92 percenta hlasov, SNS so ziskom 3,16 percenta, strana Dobrá voľba, ktorá získala 3,06 percenta ani strana Vlasť so ziskom 2,92 percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,06 percenta hlasov.