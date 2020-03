VOĽBY 2020 Pellegrini: Na sneme by malo ponúknúť funkcie celé vedenie

Peter Pellegrini

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

BRATISLAVA - Líder volebnej kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini si myslí, že na najbližšom sneme by malo celé vedenie ponúknuť svoje funkcie. Smer má podľa neho na viac ako 18 percent. Ak príde k diskusii o kandidatúre za predsedu strany, nepovie nie. Aj vo vnútri Smeru by sa podľa neho mala uskutočniť zodpovedná zmena. Uviedol to v relácii TV Markíza.