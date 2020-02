Na známu taxislužbu sa valí vlna kritiky! FOTO Ľudia ostali šokovaní, kotlebovci zneužili nehodu

Matúš a Sandra sa v nedeľu večer chceli premiestniť z jedného podniku do druhého a tak sa rozhodli, že si zavolajú odvoz cez známu aplikáciu, ktorú v Bratislave využíva čoraz viac ľudí. Keď vystupovali v cieľovej destinácii, ostali šokovaní. Na zadnom skle auta bol obrovský nápis "Aj ja volím Kotlebu 24".

"V prvom momentne sme ostali šokovaní, ak by sme si to všimli predtým, tak tam asi odmietneme nastúpiť. Takéto niečo by na autách taxislužieb byť nemalo," povedala nám Sandra v domnení, že išlo o osobné rozhodnutie vodiča.

Všetko je inak

Áut, ktoré jazdia cez aplikáciu Bolt a majú na svojich autách polepené nálepky s podporou Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko, je však v Bratislave minimálne 25. A môže za to nehoda, ktorá sa stala minulý týždeň na diaľnici D1. Ako sme vás vtedy informovali, do dodávky ĽSNS narazil vodič v aute, ktoré bolo tiež označené ako Bolt.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Kotlebovci si samozrejme video z nehody dali aj na sociálnu sieť. V ňom predseda strany Marian Kotleba nazval vodiča "magorom". Po sociálnych sieťach sa vtedy začali šíriť aj konšpirácie o tom, že vodič Boltu bol niekym najatý, aby zabránil kotlebovcom prísť na mimoriadnu schôdzu do parlamentu.

Kotlebovcom sa nakoniec ozval istý Marian K., ktorý je zamestnávateľom vodiča, ktorý do kotlebovskej dodávky narazil. "Môj zamestnanec nedodržal vzdialenosť medzi vozidlami a spôsobil dopravnú nehodu, za čo bol uznaný vinným a bola mu udelená bloková pokuta," napísal Marian s tým, že sa kotlebovcom ospravedlnil a ponúkol im vskutku zaujímavú "kompenzáciu".

"Príjmite preto ako odškodnenie za nepríjemnosti, ktoré vám spôsobil môj zamestnanec, ponuku na bezplatnú predvolebnú reklamu vašej strany na všetkých mojich vozidlách," ponúkol koltebovcom, ktorí to, samozrejme, využili.

Zdroj: FB/Ako nás nepoznáte

Ľudia by odmietli nastúpiť

Na sociálnej sieti, kde sa autá s takýmito nápismi objavili, pribúdajú rôzne komentáre. Medzi nimi ľudia ostro vyjadrujú svoj nesúhlas. "Do takého auta by som odmietla nastúpiť," napísala Tinka. "Bolt, taxislužba má byť apolitická. Prečo dovolíte, aby si na autách vašich vodičov robila kampaň táto strana plná nenávisti?" pýta sa Rudolf.

Zdroj: FB/Ako nás nepoznáte ​

"Že sa tí ľudia neprepadnú od hanby, keď nastúpia do takého auta," povzdychol si zase Milan. "Ja ich vídavam, že jazdia Boltom. Týmto ja už nepôjdem," napísal Vlado.

Bolt je apolitický​

O reakciu sme požiadali aj Eduarda Suchánka, country managera spoločnosti Bolt pre Slovensko.

"Spoločnosť Bolt je apolitickou platformou a nechce byť spájaná so žiadnou politickou stranou, ani žiadnu politickú stranu nepodporuje. Z tohto dôvodu bol majiteľ vozidiel požiadaný o to, aby si z vozidiel odstránil polep Bolt, aby nevznikol mylný dojem spájania sa s akoukoľvek politickou stranou," napísal v stanovisku.

"Nie sme ani zamestnávateľom žiadneho z partnerských vodičov, ani vlastníkom vozidiel. Nemôžeme zasahovať do politického presvedčenia ako vodičov, tak cestujúcich, pričom svoj názor môžu vyjadriť v demokratických voľbách. Bolt sa sústreďuje výlučne na poskytovanie čo najlepšieho servisu v oblasti prepravy cestujúcich," dodal Suchánek.