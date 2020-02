Kauza zmenky ONLINE! Rusko prezradil záhadu zmeneného podpisu, Kočnera nechal na súde samého

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová

Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Súdne pojednávanie sa už nekoná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave, ale na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej

Marian Kočner je obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka

Znalkyňa Erika Straková vo svojom znaleckom posudku uviedla, že zmenky boli podpísané až po roku 2013

Obžalovaní tvrdia, že ich podpísali v roku 2006

Český Znalec Milan Nouzovský vypovedal, že nie je možné určit presný dátum podpisov

14:20 Kočner sa vyjadril ku všetkým svedkom, ku ktorým chcel. Nasleduje 10-minútová prestávka.

14:02 Posledný svedok, ku ktorému sa obžalovaný vyjadruje, je Václav Mika. "Pán Mika klame," povedal Kočner.

13:34 Obžalovaný sa vyjadruje aj k bývalej účtovníčke Markízy Anne Hausknotzovej. Tá v minulosti pracovala aj v licenčnej rade a pred súdom spomínala aj slová Siloša Pohanku, niekdajšieho šéfa spoločnosti Espé. "Ľahko sa vám podpisuje zmluva, keď máte pištoľ pri hlave," mal jej údajne povedať Pohanka.

Kočner sa bráni, že žiadna pištoľ nebola a s Pohankom boli veľmi dobrí priatelia.

13:25 Kočner reaguje aj na výpoveď bývalého šéfa Markízy Vladimíra Repčíka. Tvrdí, že jeho svedectvo bolo ovplyvnené médiámi.

13:15 Kočner odmieta, že by v roku 1998 prišiel do televízie Markíza ozbrojený. Toto tvrdili viacerí svedkovia.

13:03 Vo svojich vyjadreniach bude pokračovať Marian Kočner, ktorý ešte pred obedom avizoval, že sa vyjadrí ešte k štyrom výpovediam.

13:02 po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zmenky.

11:44 Kočner sa bude vyjadrovať ešte k štyrom výpovediam. Nasleduje prestávka do 13:00.

11:41 "Toto už nie je vyjadrovanie sa k dôkazom, ale zneužívanie práva. On sa vyjadruje k akýmsi Blaškovým zmenkám? Toto je naozaj zneužívanie práva," prerušil Mariana Kočnera porkurátor Ján Šanta.

Kočner sa bráni, že o Blaškových zmenkách hovoril aj Rusko a je to oficiálne vyjadrenie, ktoré dal médiám.

11:36 Popri zdĺhavom vyjadrení Mariana Kočnera sa v pojednávacej miestnosti opäť zvýšila hlasitosť. Obžaloba totiž namietala, že Kočner sa vo svojom vyjadrení opakuje. "Opakujem sa, pretoze sa opakuje aj svedok," hovorí obžalovaný.

Predseda senátu ho napomenie, aby sa neopakoval a vyjadroval sa k veci.

11:08 Kočner nesedí pred senátom, ale rozpráva z miesta medzi advokátmi Marekom Parom a Michalom Mandzákom.

11:07 Kočner vo vyjadreniach občas prehodí, že "k tomu sa vyjadrí neskôr". Predseda senátu Emil Klemanič ho upozorňuje, že toto je posledná možnosť, kedy sa môže vyjadriť.

11:06 Kočner sa zdĺhavo vyjadruje k svedkom, pri ktorých výpovediach nebol. Aktuálne k Sylvii Volzovej, z ktorej údajnej objednávky vraždy je obžalovaný Pavol Rusko.

10:59 Obžalovaný sa spolieha aj na Najvyšší súd, je presvedčený, že tento proces nie je spravodlivý a všetko je dopredu dohodnuté.

10:50 Pavol Rusko rozdal novinárom papiere, na ktorých sú jeho podpisy.

10:44 Zatiaľ, čo sa Marian Kočner obšírne vyjadruje k výpovedi Viery Ruskovej, jej exmanžel na chodbe Špecializovaného trestného súdu hovorí novinárom o tom, že tento proces je manažovaný advokátom Lipšicom.

"Nepovažujem to za spravodlivý proces, je manažovaný pánom Lipšicom, ktorý si chodí po rozumy na americkú ambasádu, ktorá to kontroluje, dokazuje to aj prípad s La Portem, ktorého nám nepustili," hovorí Lipšic.

Znalec La Porte neprišiel preto, lebo na Mariana Kočnera uvalili USA sankcie.

10:26 Pavol Rusko po tom, čo odišiel z hlavného pojednávania.

10:25 Pavol Rusko po prestávke požiadal o konanie v jeho neprítomnosti na dnešný deň. "Nepovažujem tento proces za spravodlivý, nedovolí nám dokazovať a predvolávať svedkov," povedal Rusko. Súdu totiž predtým ukazoval svoje podpiskarty. Senát mu v tom vyhovel v tom, že sa bude pokračovať v jeho neprítomnosti.

Teraz sa bude vyjadrovať Marian Kočner k výpovedi Viery Ruskovej.

10:06 Nasleduje 10-minútová hygienická prestávka, po nej bude pokračovať vyjadrenie Pavla Ruska. Na dnes už nie sú predvolaní žiadni svedkovia ani znalci.

10:00 Obžalovaný sa dostal k mobilnej aplikácii Threema. "Považujem to za nezákonný dôkaz a za nezákonne manipulovaný dôkaz. Ja som to nikdy nepoužíval, nikto mi nediktoval, čo mám robiť," hovorí Rusko a dostáva sa k ďalším svedkom, konkrétne k výpovedi vdovy po Ernestovi Valkovi.

09:57 Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj Milan Fiľo, jeden z najbohatších Slovákov. Rusko sa vyjadruje aj k nemu a rovnako spochybňuje jeho výpoveď. "Nič nevie, nič si nepamätá," hovorí Rusko.

09:53 Pavol Rusko sa vyjadruje aj k svedkovi Ivanovi Cvikovi, obchodníkovi s informáciami, ktorý ako svedok vypovedal ešte v novembri minulého roka. Hovoril o piatej zmenke, ktorú mu mal dať Kočner, aby na ňu našiel kupca a mal mu sľúbiť pol milióna eur. Rusko hovorí, že ide o spravodajské hry.

09:45 "Kto vie o zmenkách? Pán Valko, ale ten je mŕtvy, dúfam, že nikto nepríde s teóriou, že kvôli tomu. Potom ja, pán Kočner a pán Ágh, ale my sme obvinení a obžalovaní, takže naše slovo nemá žiadnu váhu. Potom moja exmanželka Viera Rusková, pán Kováčik a Peter Tóth," hovorí Rusko s tým, že by to bola dobrá konfrontácia. Podľa neho sú Tóthove slová postavené len na tom, že "pán Kočner mi hovoril".

09:34 Podľa Ruska Peter Tóth klame vo viacerých veciach. "Tá jeho zasvätenosť je len fiktívna. Niečo si prečítal, niečo zachytil a potom sa tvári ako kľúčový svedok," hovorí Rusko.

09:34 Obžalovaný sa teraz vyjadruje k Petrovi Tóthovi, ktorý v zmenkovom procese vypovedal bez verejnosti, pretože vtedy ešte nebolo začaté hlavné pojednávanie vo veci novinára vraždy Jána Kuciaka.

09:32 Rusko hovorí o tom, že do účtovníctva zmenky nedal, lebo ich tam nechcel dať. "Nech ma teda potrestajú za to, že som to nedal do účtovníctva," povedal Rusko.

09:30 Obžalovaní sa teraz budú vyjadrovať k dôkazom a k výpovediam svedkov, ktorých sa nezúčastnili osobne. "Pán Kočner, začnete vy?" spýtal sa predseda senátu Emil Klemanič. "Nie, začne pán Rusko," odpovedal Kočner.

Rusko sa tak opäť posadil pred senát a vyjadruje sa k výpovediam Zuzany Ťapákovej a k Mathiasovi Settelemu. Podľa Ruska je ich výpoveď absolútne irelevantná.

09:25 "Z nášho pohľadu je znalecký posudok znalca Nouzovského je len zúfalou snahou obhajoby, ako spochybniť posudok písmoznalkyne Strakovej. Z výpovede znalca je jasné, že jeho závery nie sú ničím podložené, sú tendenčné a pre toto súdne konanie absolútne nepodstatné," povedala Lucia Tandlich, právna zástupkyňa Markízy.

09:23 "Znalca Nouzovského nepoznám osobne, ale povedal, že má za sebou asi 40-ročnú prax. Včera povedal jednu zásadnú vec. A to, že sa nestretol za celú svoju kariéru s tak jednoznačným posudkom, s takým jednoznačným záverom predložila pani Straková. Taký posudok asi neexistuje ani v Čechách, ani na Slovensku a môj názor je, že ani v celej Európe," hovorí Kočner. "Ak je to tak, tak potom závery pána znalca Nouzovského sú pre mňa hodnovernejšie, ako pani znalkyne Strakovej," dodal Kočner.

09:21 Rusko svoje vyjadrenie skončil, teraz je na rade obžalovaný Marian Kočner.

09:18 "Aj 20 miliónov dolárov by som v tom Čase podpísal. Aj 30 aj 50. Riešilo by to problémy," opisuje obžalovaný.

09:17 Z doterajších vypočutých svedkov o zmenkách nikto nevedel. Obžalovaní tvrdia, že o nich vedeli ľudia, ktorí sú už dnes po smrti.

09:15 Rusko hovorí o jeho podpisoch. Tvrdí, že sa na zmenky podpísal tak, ako sa podpisoval normálne, ale Ernest Valko mu mal povedať, aby sa podpísal celým menom.

"Ja som sa nevedel podpísať celým menom, lebo som sa tak nikdy nepodpisoval. Len som zmenil L na R, aby bolo jasné, že som to ja," vysvetľuje Rusko.

09:12 Už na pondelňajšom pojednávaní avizoval, že celý proces je politická dohoda.

09:11 Obžalovaný Rusko už nejaký čas avizuje, že sa dozvieme rozuzlenie celého prípadu. Zatiaľ ho nepovedal.

09:09 Rusko hovorí známy príbeh o tom, ako Markíze hrozila strata licencie. "V roku 1999 bol veľký konflikt medzi premiérom a Ernestom Valkom, preto prišiel Ernest Valko s upozornením, že sa niečo deje," hovorí Rusko v obšírnom vyjadrení.

09:05 Nouzovský vo svojom štvorstranovom posudku uviedol, že neexistuje, aby nejaký znalec určil presný čas vzniku podpisu.

09:03 Začína sa 23 deň pojednávania v kauze falšovania zmeniek. Pred senátom sedí obžalovaný Pavol Rusko, ktorý sa vyjadruje k výpovedi českého znalca Milana Nouzovského, ktorý robil kontraposudok k posudku písmoznalkyne Eriky Strakovej.

Dobu vzniku podpisov na zmenkách v hodnote desiatok miliónov eur nie je možné určiť. Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku český znalec v oblasti písmoznalectva Milan Nouzovský. Jeho výsluch pred súdom navrhla obhajoba, pričom sa vyjadroval k posudku znalkyne Eriky Strakovej, ktorá tiež pred súdom vypovedala včera.

Nouzovský jej posudok zameraný na podpisy obžalovaného Pavla Ruska kritizoval s tým, že ide o kombináciu písmoznalectva a grafológie, pričom grafológia nie je podľa neho znaleckým odborom. Nouzovský zároveň vyhlásil, že sa ešte nestretol so situáciou, keď by sa doba vzniku podpisu na dokumente dala určiť jednoznačne.

„Človek nie je stroj a nepodpisuje sa vždy rovnako,“ uviedol. Prokurátor znalcovi vyčítal, že ním predložený posudok mal dokopy len štvorstranový rozsah. Znalec však skonštatoval, že nemohol vykonať podrobnejšie skúmanie, keďže namal k dispozícii porovnávací materiál, teda podpisy Pavla Ruska. Vyjadroval sa preto len k spomínanému posudku znalkyne Strakovej.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaná v druhom rade. Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000.

Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek.

Ešte v občianskoprávnom konaní Markíza navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex.

Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady. Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave.

Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.