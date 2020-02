Sulík povedal Cigánikovej áno: Termín vytúženej svadby už je známy

To, že snúbenci skutočne plánujú tento rok svadbu nám potvrdila samotná strana prostredníctvom svojej hovorkyne. "Áno, naša tímlíderka pre zdravotníctvo sa bude vydávať a berie si svoju životnú lásku Daniela Bittóa," potvrdila pre Topky Katarína Svrčeková z komunikačného oddelenia SaS.

Z našich zdrojov sme sa dokonca dopočuli, že na veselici sa má objaviť aj stranícky šéf Richard Sulík, a to dokonca ako svedok. Túto vec nám strana síce nepotvrdila, no ani nevyvrátila. "Toto si snúbenci zatiaľ nechávajú pre seba," odkázala strana.

Kuchár na svadbe nie je na škodu

Sulík je v poslednej dobe na Facebooku známy aj tým, že rád varí a prezentuje to ako svoju vášeň, teda hneď po politike. Jeho účasť na svadbe by teda zrejme vyriešila aj otázku stravovania vo veľkom štýle. "Richard Sulík je známy kuchár a SaSkári jeho jedlá milujú. Varí často a dobre, napísal dve kuchárske knihy a je ťažko si predstaviť, že by Janka zvládla svadbu bez nejakého Sulíkovho kuchárskeho výtvoru. Môžeme však prezradiť, že ako kuchár nebude sám, bude mať známu posilu. Nechajte sa prekvapiť," povedala hovorkyňa Svrčeková.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Vieme termín

Keďže videá Richarda Sulíka a Marcela Ihnačáka sa už objavujú aj na internete, je možné očakávať, že aj na svadbe by mu mohol robiť "parťáka" práve Ihnačák. Strana zároveň prezradila termín, kedy si zaľúbený pár určil svadbu - tá bude 5. septembra 2020.

Svadba sa má uskutočniť v Kaštieli v Studenom. Ide o miestnu časť v obci Most pri Bratislave. Družičkou Janky Cigánikovej má byť samotná hovorkyňa Katarína Svrčeková.