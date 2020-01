OĽaNO zverejnilo časť utajovaných informácií v prílohe k mýtnej zmluve

Prípadné predĺženie mýtnej zmluvy, uzavretej v roku 2009 a platnej do konca roku 2022, o päť rokov, by malo stáť skoro päťsto miliónov eur. Matovič zároveň ukázal prílohu zmluvy s príslušnými údajmi, pričom ich zverejnenie napriek obchodnému tajomstvu zdôvodnil verejným záujmom a mýto označil za podvod v réžii strany Smer-SD.

"Zverejňujeme všetky tieto dokumenty s vedomím, že keď strana Smer vyhrá budúce voľby, zrejme budeme vystavení trestnému stíhaniu a možno za to skončíme aj vo väzení. Lebo vraj je to obchodné tajomstvo a najvyšší záujem štátu chrániť toto obchodné tajomstvo, lebo pravda má byť skrytá," povedal Matovič.

"Nemali by sme v žiadnom prípade chrániť súkromný záujem kryť páchateľov tohto najväčšieho podvodu, aký strana Smer na Slovensku za posledných dvanásť rokov spáchala," uviedol Matovič. Pripustil, že to, čo robia, je možno v rozpore so zákonom, ale podľa neho je to v príkrom súlade s morálkou a verejným záujmom.