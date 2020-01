Bilancia posledných štyroch rokov stavby diaľnic: Postavilo sa len necelých 50 kilometrov

BRATISLAVA - Na Slovensku za posledné štyri roky (od roku 2016) odovzdali do užívania päť úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke takmer 50 kilometrov, ako aj dve diaľničné križovatky. V pôsobnosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) a koncesionára pre D4 a R7 Zero Bypass Limited je súčasnosti rozostavaných spolu trinásť stavebných úsekov v dĺžke 134 km (vrátane piatich úsekov D4 a R7 v dĺžke 59 km v rámci PPP projektu), z toho od roku 2016 je vo výstavbe desať úsekov v dĺžke 109 km a tiež jedna križovatka. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) o tom informovalo v piatok v rámci bilancie uplynulého funkčného obdobia.

Za predchádzajúce štyri roky boli vyhlásené súťaže na výstavbu deviatich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na celom Slovensku v dĺžke 77 km, pričom z nich je v prevádzke od konca minulého roka úsek D1 Budimír - Bidovce (15,4 km) pri Košiciach. Rozostavaných je päť úsekov v dĺžke 34 km, na ukončenie tendrov a začiatok prác čakajú tri úseky v dĺžke 28 km. V tomto roku má NDS odovzdať tri diaľničné úseky v dĺžke takmer 20 km a Zero Bypass Limited neúplné časti R7 a D4, mali by začať s výstavbou troch úsekov v dĺžke 28 km čakajúcich na uzavretie zmluvy so zhotoviteľmi. V roku 2020 má NDS v pláne ukončiť prípravu a vyhlásiť tendre na výstavbu piatich úsekov dĺžke 55 km, dvoch privádzačov a obchádzkových trás budúcej križovatky D1/D4).

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý je na tomto poste od konca augusta 2016, pri hodnotení pôsobenia povedal, že rozostavali Slovensko. "Túto funkciu aj rezort budem odovzdávať svojmu následníkovi s vedomím, že som urobil maximum. Samozrejme, nie sú to len cesty. Veľa práce sme urobili aj na železniciach," uviedol Érsek. Je presvedčený, že výsledky budú cestujúci vidieť každým rokom. "Potvrdzuje nám to aj narastajúci záujem ľudí o železničnú dopravu, ktorá má v posledných rokoch stúpajúci trend," poznamenal minister.

Érsek poznamenal, že v tomto volebnom období začali najväčšiu modernizáciu na železnici za posledné roky. "Verím že ľudia to pocítia pri každodennom cestovaní aj vďaka rýchlejšej a bezpečnejšej preprave. Eurofondy nám pomáhajú modernizovať aj cesty I. triedy. Tie zostávajú našou prioritou, keďže slúžia predovšetkým vodičom v regiónoch," podotkol minister. Rezort dopravy prvýkrát získal na cesty I. triedy dodatočné finančné zdroje v objeme 200 miliónov eur s využitím v najbližších štyroch rokoch. Tieto peniaze by mali prispieť k zlepšeniu kvality a technického stavu ciest.

K ďalším výsledkom v pôsobnosti ministerstva dopravy patrí výrazné zníženie pokút za jazdu po diaľniciach bez úhrady elektronickej známky, či pokút za neabsolvovanie technickej a emisnej kontroly vozidla. Zároveň sa rozšírila sieť staníc technickej kontroly. "Prvýkrát, od 1. februára 2020, sa bude dať okrem klasickej ročnej diaľničnej známky kúpiť aj známka platná 365 dní. Po novom tiež vodiči môžu používať autolekárničky aj po exspirácii, v prípade, ak sú nepoškodené," priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Postupne tiež vznikajú záchytné parkoviská v blízkosti železničných staníc, aby ľudia mohli presadnúť z áut do vlakov. Ministerstvo dopravy pokračuje v rozvoji cyklodopravy. "Slovensko dnes láme rekordy aj v cestovnom ruchu. Počet domácich a zahraničných turistov, ktorí chcú spoznávať našu krajinu, každým rokom rastie," dodala Ducká.