Érsek nesúhlasí s návrhom vlády a Danka na zrušenie diaľničných známok

"Ak sa tak rozhodne, bude to, avšak aj s týmito následkami. Ja s týmto nápadom nesúhlasím," povedal Érsek vo štvrtok počas kontrolného dňa na stavbe rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 v okolí Bratislavy. Poslanci, ktorí podporia návrh na zrušenie diaľničných známok, by mali podľa ministra dopravy povedať, ako budú chcieť riešiť výpadok týchto príjmov. "Máme zastropovaný rozpočet. Neviem ako minister financií tieto peniaze vyskladá. Asi bude musieť zobrať rezortom," povedal Érsek. V prípade krátenia rozpočtu ministerstva dopravy budú podľa neho tieto peniaze chýbať napríklad aj na železnice. "Je to na zváženie. Nech to riešia, keď je také rozhodnutie," poznamenal minister dopravy. Ako prezradil, uvažoval o zvýšení cien diaľničných známok, keďže na Slovensku sa nezvyšovali už jedenásť rokov.

Vláda v stredu schválila návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke s účinnosťou od 1. januára 2021. Motoristi s autami do 3,5 tony by tak mali od budúceho roka jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách bezplatne. Kabinet zároveň odsúhlasil skrátené legislatívne konanie o zrušení diaľničných známok. Oba návrhy, ktoré vláda odobrila s pripomienkami, predložil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek sa na rokovaní vlády nezúčastnil. Predpokladaný negatívny vplyv z dôvodu zrušenia povinnosti úhrady diaľničných známok podľa vlády dosahuje 70 miliónov eur ročne. Po odpadnutí tohto daňového výdavku možno podľa kabinetu predpokladať pozitívny vplyv na daňové príjmy vo výške 10 miliónov eur.

Zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby, kým nebudú dostavané diaľnice na Slovensku, predtým inicioval predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko ako jednu z podmienok zvolania mimoriadnej schôdze parlamentu. Danko si za to vyslúžil tvrdú kritiku od viacerých expertov, ktorí to označili za nezmysel a zúfalú snahu získať si hlasy voličov krátko pred parlamentnými voľbami. O návrhu na zrušenie diaľničných známok spolu s inými návrhmi vlády by mal parlament rokovať na mimoriadnej schôdzi v utorok 18. februára. Vládny Most-Híd už vopred avizoval, že nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze ani návrhy predložené vládou na poslednú chvíľu pred voľbami.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) informovala, že bez príjmov z predaja elektronických diaľničných známok nie je schopná zabezpečiť prevádzku a údržbu diaľnic, ani investície do nich a splácanie existujúcich investičných úverov. "V prípade výpadku týchto príjmov musia byť nahradené inými zdrojmi - prevádzkovými dotáciami zo štátneho rozpočtu. V opačnom prípade nebude možné zabezpečiť prevádzkovú schopnosť diaľnic a ich bezpečnosť, bude ohrozená platobná schopnosť NDS a hrozí cross default (predčasné splatenie úverov) od bánk," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.