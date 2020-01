Opozícia sa opäť ocitla v hudobnom počine: Vieme, kto rapuje v najnovšom zosmiešňujúcom VIDEU

BRATISLAVA - Na toto skutočne nebol nikto pripravený! Z vládneho Smeru sme sa dočkali ďalšieho kampaňového videa, no vyzerá to skôr, že marketingovo presedlali na ďalšiu hudobnú chuťovku. V novom videu sú zobrazení animovaní predstavitelia opozičných táborov, pričom každý z nich rapuje o tom, ako by na Slovensku podľa Smeru vládol.

"Chlapci bude sranda, treba spraviť vládu," začína svoju úvodnú pasáž vo videu animovaný Michal Truban. "Ubalíme jointa pre lepšiu náladu," dodáva v kontexte tzv. "drogových káuz" ktorým Truban v minulom roku čelil.

Najnovšie VIDEO Smeru:

Nevynechali ani Beblavého prejav

V propagačnom videu sa nemenovaný herec dokonca v pasáži "Ja sa s vami chlapi asi prestanem rozprávať," neštíti napodobniť rétoriku Miroslava Beblavého, ktorý trpí rečovou chybou a nevie povedať "r", čo mimochodom Beblavý v najnovšom videu PS/Spolu vyvrátil. Po zhliadnutí videa sa dá ešte na dôvažok skonštatovať, že v ňom neúčinkuje ani fiktívny Marian Kotleba a dokonca ani Boris Kollár zo Sme rodina. Harabina sa Robert Fico v statuse dotýka iba z hľadiska "rapu". "Po Harabinovi si ZA-RA-PO-VA-LA aj naša “demokratická opozícia”," píše sa na Ficovom účte pod videom. Jeho konto podľa posledných informácií spravuje synovec Roberta Kaliňáka Erik Kaliňák. O toto odhalenie sa "postarala" chyba Facebooku, ktorá v tom čase odhaľovala správcov viacerých stránok.

Kde vznikol tento počin?

Podľa Topiek patrí rapujúci hlas v najnovšom hudobnom videu Smeru kandidátovi rovnomennej strany Igorovi Melicherovi. Je zároveň podpredsedom pre vnútropolitické témy u Mladých sociálnych demokratov. Igor Melicher, ktorý vo videu rapuje, pochádza z Poltára a kandiduje na 79. mieste kandidátky Smer-SD a živiť sa má ako štátny radca. Ten nám to sám potvrdil. "Áno, je to pravda," priznal Melicher, ktorý má mať okrem tohto počinu na svedomí aj iné skladby, ktoré nepatria do kampane Smeru.

"Nápad na toto video je kampaňovou stratégiou strany Smer a je to z ich strany aj menežované. Rozprávali sme sa aj o tom, ako to trochu priblížiť aj mladým ľuďom. Ja som niekedy v minulosti pár pesničiek nahral. Potom som sa ponúkol, že to spravím takouto formou jemnej satiry. Z médií som si vyhľadal informácie o opozičných lídroch. Bol to napríklad Andrej Kiska, ktorý chce prevziať moc, Michal Truban, ktorý chce ministerstvo vnútra alebo pán Hlina, ktorý používa slovíčko amygdala," priznáva inšpiráciu Melicher. "Dal som dokopy takýto text, a aj som ho nahral," povedal na záver Melicher.