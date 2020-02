VOĽBY 2020 Odluka cirkvi od štátu či klimatické zmeny: Rázne odpovede predsedu KDH Alojza Hlinu

Alojz Hlina rázne hovorí, že klimatické zmeny nie sú hoaxom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Alojz Hlina je najnovším predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré sa v roku 2016 veľmi tesne (4,94 percent) nedostalo po prehratých parlamentných voľbách do parlamentu. Hlina hnutie podrobil viacerým reformám. Jeho vystupovanie si môžeme pamätať ako z parlamentu, tak z ulice. Známe je jeho búchanie topánkou v parlamente či múr pred nebankovou spoločnosťou. Hlina tvrdí, že viaceré veci by už dnes neurobil, či urobil inak. V našej hodnotovej ankete prezradil napríklad to, aký ma názor na klimatické zmeny či odluku cirkvi od štátu. Toto je predseda KDH - Alojz Hlina.